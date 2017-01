document

Le Mouvement des Réformateurs Libéraux, MRL, parti cher au Député National Patrick Kakwata, motivé par le souci d'interpeller la classe politique et de tous citoyens à œuvrer en faveur de la préservation d'un climat politique apaisé, a lancé la campagne « Qui fait quoi ».

C'était au cours d'un échange avec la presse hier, jeudi 5 janvier 2017 dans la commune de Bandalungwa, à Kinshasa. En lançant cette campagne, le MRL s'engage donc dans la lutte contre la cacophonie et la confusion dans les prises de positions et interventions des uns et des autres. « QUI FAIT QUOI ? », C'est la question que tout le monde doit se poser, pense Kakwata. Cette préoccupation majeure engendre d'autres. Cela veut dire autrement Qui fait quoi en RDC ? Qui fait quoi dans les institutions de la République ? Qui fait quoi dans les partis et regroupements politiques ? Qui fait quoi pour le bien-être des congolais ?

-Qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Montant sur ses 4 chevaux, le MRL invite chacun à jouer son rôle dans le respect des textes, des normes et des principes. Actualité oblige, le MRL a également donné sa position officielle quant à l'accord signé entre la majorité et l'opposition, plus particulièrement le Rassemblement au centre interdiocésain. L'accord politique global et inclusif issu des négociations directes entre la Majorité présidentielle et l'opposition plante le décor de la paix en augurant des lendemains meilleurs pour l'organisation des élections apaisées, transparentes et crédibles. Cet avis est du Mouvement des réformateurs libéraux, parti cher au Député National, Patrick Kakwata, haut cadre de la majorité présidentielle. Plaidant pour une adhésion massive à cet accord prometteur, le MRL de Kakwata encourage les Evêques à rechercher plus d'inclusivité. Par la même occasion, il invite la classe politique à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer pour le bien-être des Congolais. Ci-dessous, l'intégralité de sa communication !

DECLARATION DU MOUVEMENT DES REFORMATEURS LIBERAUX «MRL»/ PARTI POLITIQUE

Le mouvement des Réformateurs libéraux MRL suit avec attention l'évolution de la situation politique en République Démocratique du Congo.

L'an 2016 voulu année électorale, conformément à la constitution ne l'a pas été à cause des contraintes d'ordre technique et financier, évoquées par la Commission Electorale Nationale Indépendante CENI.

Le passage de 2016 à 2017 a été marqué par la signature de l'accord politique global et inclusif en date du 31 Décembre 2016 au Centre interdiocésain.

Le MRL salue les efforts de toutes les parties prenantes engagées dans la recherche d une solution pacifique née de la non-tenue des élections en 2016.

Tout en encourageant la Conférence Episcopale Nationale du Congo «CENCO » dans le recherche de l'exclusivité, le MRL invite tous les acteurs à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et a œuvrer pour le bien être des congolais.

Le climat politique apaisé obtenu au prix d'énormes sacrifices reste encore fragile et appelle à la consolidation des actes et attitudes responsables de la classe politique.

Dans le souci de bâtir une société congolaise organisée et structurée, le MRL s'engage dans la lutte contre la cacophonie et la confusion dans les prises de positions et interventions des uns et des autres.

QUI FAIT QUOI ?

C'est la question que tout le monde doit se poser.

-Qui fait quoi en RDC ?

-Qui fait quoi dans les institutions de la République ?

-Qui fait quoi dans les partis et regroupements politiques ?

-Qui fait quoi pour le bien-être des congolais ?

-Qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Qui fait quoi ?

Le MRL invite chacun à jouer son rôle dans le respect des textes, des normes et des principes.

Je vous remercie.

Fait à Kinshasa, le 05 janvier 2017

Le Président National

Groupe KAKWATA & FILS

Patrick Thierry André KAKWATA NGUZA