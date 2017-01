Congo-Kinshasa: Gestion de la transition - L'ADECO invite les acteurs politiques à s'accepter mutuellement

document

En marge de la traditionnelle cérémonie d'échanges de vœux, doublée de la célébration de 86 ans d'âge du Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, Fondateur de l'Alliance des Démocrates Congolais, «ADECO», M. Léonard Nsabua Kamembela, Président National a.i de cette formation politique, a invité les acteurs politiques, Majorité et Opposition, à s'accepter mutuellement pour la bonne gestion de la période transitoire et à se dépasser pour l'intérêt supérieur de la nation. Membre du Rassop, l'ADECO soutient totalement l'Accord Politique du Centre Interdiocésain signé sous les bons offices des Evêques Catholiques qui, selon elle, ont prouvé à la face du monde qu'ils servent un Bon et Vrai Dieu qui intervient dans leurs entreprises. Ci-dessous, l'intégralité du discours de Léonard Nsabua Kamebela à l'occasion de cette double cérémonie qui a eu lieu le mercredi 4 janvier dernier.

Mot de circonstance du Président National a.i de l'ADECO, à l'occasion de la double cérémonie d'échanges de vœux 2017 et de l'Anniversaire du Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, Fondateur de l'ADECO, ce mercredi 04 Janvier 2017

Excellence, Monsieur le Président d'honneur de l'ADECO,

Messieurs les Présidents et Délégués des Partis-Amis,

Messieurs les hauts-Cadres de l'Alliance des Démocrates Congolais, «ADECO», en vos titres et qualités respectifs,

Distingués invités, Mesdames, mesdemoiselles et Messieurs,

Je vous salue tous et vous remercie de votre présence nombreuse en cette magnifique résidence du Fondateur et Autorité Morale de notre cher Parti, le Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba.

Même si la cérémonie annuelle d'échange de vœux est une tradition qui n'a souffert d'aucune faille depuis la création de l'ADECO en 2005, le cadre et la date de la rencontre du jour sont motivés par le désir des membres de l'ADECO de rendre hommage à leur encadreur et formateur politique, à l'occasion de ses 86 ans d'âge, ce mercredi 04 Janvier 2017. Bon anniversaire Patriarche.

Cependant, avant de poursuivre mon mot, je tiens à faire remarquer que l'année 2016 n'a été, une année ni de repos, ni de paix. Elle s'est avérée comme celle du combat acharné pour l'instauration d'un Etat de droit véritablement démocratique, d'une part, et pour le respect de la Constitution, d'autre part.

Les répressions sanglantes de Janvier, Septembre et Décembre 216 ont confirmé la maturité politique du peuple congolais et sa détermination à se libérer de l'oppression. En guise d'hommage à toutes les victimes desdites manifestations, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence, en leur mémoire ainsi qu'en celle de tous les autres martyres de la démocratie, tombés sur la champ de bataille ici chez nous, en Afrique et à travers le monde.

Contrairement à l'imbroglio caractérisé ayant dominé la vie politique au cours de l'année écoulée, une lueur d'espoir s'annonce, cependant, à l'aube de celle-ci (2017). L'ADECO soutient totalement la signature de l'Accord Politique du Centre interdiocésain sous les bons offices des Evêques Catholiques qui ont prouvé à la face du monde qu'ils servent un Bon et Vrai Dieu, qui intervient dans toutes leurs entreprises. Tout en les félicitant du résultat de leurs efforts, l'ADECO les exhorte à ne pas baisser les bras car il reste encore beaucoup à faire, notamment chercher à ce que nos frères du pouvoir et nous de l'opposition puissions-nous accepter, nous supporter mutuellement afin de gérer la transition dans la paix et la concorde nationale.

L'ADECO exhorte également les deux grands ténors de la politique congolaise, le Patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui incarne le camp de l'opposition et Monsieur le Président de la République, Son Excellence Joseph Kabila Kabange qui incarne le camp du pouvoir à se dépasser pour plus de retenue et plus de sagesse.

Excellence, Monsieur le Président d'honneur,

Messieurs les Présidents et Délégués des Partis-Amis,

Messieurs les hauts-Cadres de l'Alliance des Démocrates Congolais, « ADECO », en vos titres et qualités respectifs,

Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et Messieurs,

Grande est notre fierté de nous trouver aux côtés d'une si grande personnalité, octogénaire mais toujours jeune ( la jeunesse n'étant qu'un état d'esprit), actif et dynamique, toujours disposé à rendre service, doté d'une forte lucidité, perspicace et bon conseiller, etc.

L'un des pionniers de l'indépendance du Congo pour qui nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui est un patrimoine national de par sa référence comme modèle de bon gestionnaire et par son amour pour le peuple. D'une part, ses prestations en tant qu'Ambassadeur, Gouverneur de Provinces et Président Administrateur-Délégué lui ont attiré beaucoup d'admirateurs, non pas par fanatisme mais parce qu'il s'est toujours investi pour le bien-être social.

D'autre part, le Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba a toujours été prêt à se sacrifier (donner sa vie) afin de protéger ses administrés et ce, depuis sa jeunesse jusqu'à ce jour, ceux qui connaissent l'histoire politique du Kasaï-Oriental pourront se souvenir de la démarche à haut risque entreprise, par le jeune Ministre Provincial de l'Intérieur en 1963 (32 ans), dans une zone sous le contrôle de la milice de Mulopwe Kalonji et où 9 Chefs coutumiers venaient d'être décapités par ladite milice ; tout cela, à la recherche de l'unité Kasaïenne !

Que dire de récents événements à l'entrée de l'A.F.D.L. dans la ville de Mbuji-Mayi où le P.A.D. Mukamba, malgré les colis de diamants, des millions de dollars et l'avion en sa disposition, avait refusé les conseils de ses amis qui lui demandaient de s'enfuir. Son grand souci était de rester sur place pour déjouer le projet macabre de l'armée de Mobutu qui envisageait la destruction pour la MIBA afin d'empêcher MZee Laurent-Désiré Kabila d'accéder à l'argent du diamant et financer la guerre.

L'ADECO fait connaître à l'opinion tant nationale qu'internationale que le Congo dispose d'un Facilitateur puissant, désintéressé de la course au pouvoir mais dont la préoccupation primordiale reste la préparation de la relève afin de l'émergence d'une nouvelle classe politique en République Démocratique du Congo, c'est le Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba.

En ce qui concerne l'ADECO et son avenir, nous sommes résolument engagés à faire de notre parti, une des grandes formations politiques de la République Démocratique du Congo. Et pour y arriver, nous avons estimé qu'il faut travailler dans la rigueur, la discipline et la loyauté, chaque membre devant s'acquitter de ses devoirs et accomplir sa mission comme il se doit. Il ne sera plus question de tolérer la passivité et l'indiscipline.

De surcroit, parce que tout parti politique est une école, de par sa mission de former ou de préparer ses membres pour la gestion future du pays, nous sommes disposés à rendre, aux côtés du Patriarche Mukamba Kadiata Nzemba, une bonne formation à tous nos membres et ce, dans une discipline puritaine. A cet effet, nous venons de publier, depuis le 1er Janvier en cours, le «GUIDE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE EXECUTIF NATIONAL» pour permettre à chaque membre de s'imprégner de ses attributions. Ledit guide sera appliqué mutatis mutandis aux Comités Exécutifs Provinciaux et Locaux.

Eh bien, parmi les premières leçons, nous nous attelons déjà à dissuader tous nos membres à contribuer financièrement, chacun selon son revenu, ceci, étant une exigence pour toute association qui veut survivre. Je saisis cette occasion pour féliciter Monsieur le Secrétaire Général de l'ADECO et toute l'équipe qui l'a assisté pour l'organisation de cette rencontre.

Encore faut-il noter que pour assurer le suivi des cotisations, nous venons de faire imprimer un lot des cartes de membres suivant les différentes catégories, à savoir : Membre Fondateur de soutien, Membre Fondateur, Membre adhérent de soutien, Membre Adhérent.

Patriarche,

Que ces quelques mots élogieux pussent trouver de la place dans votre vaillant cœur.

C'est notre façon de vous bénir et de demander au Très-Haut qu'il vous protège et vous garde le plus longtemps possible, car le monde a encore besoin de vous. Une fois de plus, bon anniversaire et daignez accepter nos souhaits d'heureuse année 2017 à vous et à toute votre famille.

Messieurs les Présidents et Délégués des Partis-Amis,

Messieurs les hauts-Cadres de l'Alliance des Démocrates Congolais, « ADECO » en vos titres et qualités respectifs,

Distingués Invités, Mesdames, mesdemoiselles et Messieurs,

Au nom de tous les membres de l'Alliance des Démocrates Congolais ainsi qu'au mieux propre, je souhaite à chacune et chacun de vous ainsi qu'aux membres de vos familles respectives, mes vœux les meilleurs, de santé, de prospérité et de longévité.

Que Dieu vous protège tous.

Je vous remercie

Léonard Nsabua Kamembela