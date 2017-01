document

«La Nouvelle Dynamique de l'Opposition en appelle à la mobilisation générale du peuple congolais et, particulièrement, de la jeunesse de soutenir cet accord, qui offre des garanties des perspectives d'avenir, étant entendu que la RDC joue un rôle stratégique dans l'équilibre de la région des Grands Lacs et de l'Afrique Centrale.

D'où, la nécessité de sa stabilité». C'est en ces mots que le Coordonnateur de la Nouvelle Dynamique de l'Opposition, le Député National Toussaint Alonga Likili a dit tout son soutien à l'accord du 31 décembre 2016. C'était au cours d'un point de presse qu'il animé hier, jeudi 5 janvier 2016 dans la commune de Limete. Sans ambages, cette plateforme de l'opposition a profité de l'occasion pour féliciter la Conférence Episcopale Nationale du Congo et les membres du Rassemblement et de la Majorité qui, par ce sursaut patriotique, ont donné corps à ce qui était hier un rêve, en signant l'accord du 31 décembre 2016. Aussi, Toussaint Alonga a appelé toute la population congolaise à soutenir cet accord qui, à en croire ses propos, est l'unique source, désormais, de légitimité en RDC.

Plus loin dans son exposé, cet élu de la circonscription de Mont Amba souligne que les signataires de cet accord historique deviennent, ipso facto, les procureurs de la paix. Il a, par ailleurs, promis de faire la vulgarisation de ce document pour permettre aux congolais de s'imprégner des termes dudit accord. « La Nouvelle Dynamique de l'Opposition, dans le but de matérialiser ces propos, décrète une mobilisation générale de vulgarisation de cet accord, par des tenues des conférences, meetings, émissions radiotélévisées, etc. pour permettre à notre peuple de s'imprégner des termes dudit accord », a-t-il dit. Ci-dessous, l'intégralité de l'exposé qui a précédé le point de presse du Coordonnateur de la Nouvelle Dynamique de l'Opposition.

POINT DE PRESSE DE LA NOUVELLE DYNAMIQUE DE L'OPPOSITION SUR L'ACCORD POLITIQUE DU CENTRE INTERDIOCESAIN DU 31 DECEMBRE 2016

Je vous remercie d'être venus répondre à notre invitation de ce jour. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la RDC est confrontée à des crises récurrentes dont l'une des causes est la contestation de la légitimité des Institutions et de leurs animateurs. En vue de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, la classe politique, réunie en Dialogue Intercongolais, avait conclu l'accord et inclusif signé à Pretoria, en Afrique du Sud, le 17Décembre 2002.

Les élections de 2006 et 2011 ont inauguré une nouvelle ère. Le pouvoir en place fut tenu par l'obligation de résultat, conformément au préambule de la Constitution du 18 février 2006, c'est-à-dire, de tout faire pour éviter à notre jeune démocratie de retomber à la crise de légitimité.

Le non respect de la Constitution, notamment, en son article 73, est aujourd'hui la source de tous les maux. Seul le gouvernement est responsable de tout ce qui arrive.

L'accord du 18 octobre 2016 a été teinté de désinvoltures cardinales sans pareilles dans la passé. Monsieur Edem KODJO est mis à nu par l'accord responsable du centre interdiocésain.

La Nouvelle Dynamique de l'Opposition félicite la CENCO et les brillants compatriotes du Rassemblement et de la Majorité, par ce sursaut patriotique, d'avoir donné corps à ce qui été hier un rêve, en signant l'Accord du 31 Décembre 2016 et appelle ses partisans ainsi que l'ensemble de notre peuple, à soutenir cet accord : l'unique source, désormais, de légitimité en RDC.

A ce titre, les signataires de cet accord historique deviennent, ipso facto, les procureurs de la paix : « heureux ceux qui procurent la paix ».

La Nouvelle Dynamique de l'Opposition, dans le but de matérialiser ces propos, décrète une mobilisation générale de vulgarisation de cet accord, par des tenues des conférences, meetings, émissions radiotélévisées, etc. pour permettre à notre peuple de s'imprégner des termes dudit accord.

La Nouvelle Dynamique de l'Opposition met en garde une certaine partie de la classe politique, spécialiste aux arguments farfelus et des exceptions péremptoires, contre toute posture de sape des acquits de cet accord du Centre Interdiocésain et leur rappelle que « les ténèbres ne régneront pas toujours ».

La signature de cet accord par le Rassemblement des forces acquises au changement apporte un capital politique fondamental à la vie politique Nationale.

Cet accord a permis le désescalade des tensions au pays, tout en ouvrant des perspectives d'avenir, désormais, radieux en route pour les élections, source de légitimité.

La Nouvelle Dynamique de l'Opposition entend réserver une fin de non recevoir à toute forme d'imposture politique et rappelle à la classe politique qu'elle ne dispose pas d'abusus et de fructus sur les biens du Congo, au détriment de l'ensemble du peuple congolais.

S'agissant des préalables soulevés par la Majorité présidentielle pour l'exécution de l'accord du 31 décembre 2016, une question mérite d'être posée : comment les grands intellectuels, les grands savants de droit de la Majorité Présidentielle, lecture faite, ont signé un accord qu'ils savaient non conforme à la Constitution ?

La Majorité Présidentielle affiche un comportement ambivalent, caractérisé des contradictions flagrantes : tantôt, elle signe sous réserve, parce que faute d'inclusivité, mais sans contredire l'intégrité de l'accord, tantôt, elle soulève le préalable lié à la non-conformité de l'accord à la Constitution.

La Nouvelle Dynamique de l'Opposition tient à préciser ce qui suit : la seule source de légitimité du pouvoir à ce jour c'est l'accord politique du 31 décembre 2016.

Conditionner l'application de l'accord à l'article 5 de la Constitution pour une porte vers le référendum, c'est une fraude politique inacceptable, la constitution du 18 février 2006 est violée plusieurs fois par la majorité au pouvoir. L'article 73 a été violé, le corps électoral n'a pas été convoqué, l'article 78 a été violé, le 1er Ministre Samy BADIBANGA a été nommé en dehors de la majorité parlementaire et pourtant, cette majorité existe et le parlement n'est pas fin mandat au moment de sa nomination. L'article 10 de la Constitution sur la nationalité congolaise est violé tous les jours, même, au moment où je vous parle, des individus nommés à la haute charge de l'Etat ont la nationalité étrangère.

L'approche politique de la Majorité Présidentielle est suicidaire et empoisonne l'apaisement, tout en nous éloignant de la paix.

La Nouvelle Dynamique de l'Opposition en appelle à la mobilisation générale du peuple congolais et, particulièrement, à la jeunesse de soutenir cet accord, qui offre des garanties des perspectives d'avenir, étant entendu que la RDC joue un rôle stratégique dans l'équilibre de la région des Grands Lacs et de l'Afrique Centrale : d'où la nécessité de sa stabilité.

Pour la Nouvelle Dynamique de l'Opposition,

Le Coordonnateur

Hon. Toussaint ALONGA