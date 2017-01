Congo-Kinshasa: Abbé Donatien Nshole - « Le MLC et ses alliés promettent de s'impliquer dans la mise en œuvre de l'accord»

interview

Le Mouvement de libération du Congo (MLC) et ses alliés promettent de s'impliquer dans la mise en œuvre de l'accord du Centre interdiocésain, rassurant que leurs revendications ont été comprises par les évêques.

Le secrétaire général intérimaire de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), l'abbé Donatien Nshole, l'a confirmé, jeudi 5 janvier à Radio Okapi.

C'était à la suite d'un échange entre le bureau de la CENCO et le MLC.

L'abbé Donatien Nshole est l'invité de Radio Okapi :

Les évêques ont entamé les tractions pour plus d'inclusivité de l'accord du Centre interdiocésain. A quand la signature de cet accord par le MLC et le Front pour le respect de la Constitution ?

Mme Eve Bazaïba n'a pas donné le jour, ni l'heure. Mais, elle a donné l'accord de principe en promettant de s'impliquer pour la mise en œuvre de l'accord. Elle a rassuré qu'elle a été comprise par les évêques par rapport à leurs revendications [le MLC et ses alliés].

Le fait que le MLC et le Front pour le respect de la Constitution n'ont pas signé l'accord constitue un blocage ?

Non ! Mme Eve Bazaïba a dit que clairement qu'ils vont signer.

La CENCO a prévu notamment cette semaine d'avancer dans les tractations pour la mise en œuvre de cet accord. Où se situeraient les hésitations ?

Pour le moment, certaines parties prenantes n'ont pas encore rendu le travail à domicile qui est très important. Parce que mieux c'est fait, plus le travail sera facile à la médiation. Donc, nous attendons que tout le monde soit prêt pour aller de l'avant.Qui sont ces parties prenantes qui doivent encore vous remettre ce travail ?

Il y a la Majorité qui continue à travailler. Le Rassemblement avait donné une partie et a promis d'amener le reste et on attend.

Qu'est-ce-que vous répondez à d'autres personnalités qui se sont exprimées pour désavouer les évêques, les qualifiant même de partial dans cette médiation ?

Abbé Donatien Nshole : C'est le sort normal de tout médiateur. Ceux qui voient leurs intérêts menacés les accusent d'être injustes et ça change selon que la situation évolue. Mais vous savez, les évêques n'ont dicté aucun article de l'accord. Il reste une affaire des «politiciens» qui se sont faits des concessions et l'accord a été signé par les uns et les autres. Donc, il ne s'agit pas de l'accord de la CENCO qui n'a facilité que la médiation.

Plusieurs analystes considèrent que signer un accord est une chose et sa mise en œuvre en est une autre. Qu'est-ce-que vous en dites au regard du travail abattu par les évêques ?

Je crois que le président de la CENCO a dans son discours de clôture relevé cela. D'où, son invitation au sens de responsabilité. Les mesures de garantie comptent aussi beaucoup pour cette mise en œuvre.

Quelles sont ces mesures de garanties ?

Il y a le fait que la primature revient à l'opposition et en même temps le Conseil national de suivi de l'accord dans lequel se retrouvent toutes les parties prenantes. Il a pour mission de faire le suivi des décisions et des dispositions prises pour l'organisation des élections.

Quelle est la démarcation entre le Conseil et les institutions de la République ?

le Conseil national de suivi a pour entre autres missions de veiller aussi à ce que doit faire le Gouvernement tout comme d'autres institutions comme la CENI, le parlement pour que l'accord soit bien appliqué.

Quelle est la prochaine étape dans le processus ?

La prochaine étape c'est que la médiation reçoit les réponses aux questions du travail à domicile et va planifier les modes de discussions pour obtenir un consensus que nous souhaitons le plutôt possible.

Qu'est-ce-que vous dites à ceux hésitent encore ?

Les évêques continuent à rester en contact avec eux. Il n y a pas longtemps, ils viennent de recevoir le ministre Ruberwa. Ils attendent une rencontre demandée avec le Premier ministre et la composante opposition qui n'avait pas signé l'accord. Donc, les tractations sont en cours.