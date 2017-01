Congo-Kinshasa: Papa Ntumba abattu - Règlement de comptes ou crime crapuleux ?

Pour certains Kinois épris de sécurité, après la mort de Papa Ntumba, la protection des personnes et leurs biens doit être revue et corrigée. Tel est le vœu de tous au seuil de cette année nouvelle.

Cela passe nécessairement par le renforcement des effectifs de policiers dans les postes et autres sous-commissariats, et la relance des patrouilles pédestres nocturnes. Ce dispositif, pensons-nous, peut mettre en déroute aussi bien les tueurs à gages que d'autres marginaux.

Pour les habitants du quartier Mayimbi, le meurtre commis sur Papa Ntumba est un crime de trop. Les responsables de la protection des personnes et de leurs biens dans la ville de Kinshasa, devraient outiller certains services spécialisés sous leurs ordres pour éradiquer ce regain de criminalité, de manière à restaurer la paix et la sécurité.

Certains parmi eux, ont réalisé cette nuit de malheur comment dans certains quartiers insécurisés de Kinshasa, il était urgent que l'on puisse détenir des armes à usage défensive. La loi sur le port, la détention et l'usage des armes à feu pour assurer sa défense, de ses proches ou celle de ses voisins immédiats, requérait d'être déposée, examinée et débattue à l'Assemblée nationale.

