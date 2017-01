Congo-Kinshasa: Matungulu et CNB saluent l'Accord du Centre Interdiocésain

4. Rappellent que ces travaux se sont déroulés sans paiement de per diem, sous-tendus par un sens élevé de responsabilité et de patriotisme des participants ; et saluent l'esprit d'abnégation dont ces derniers ont fait montre ;

1. Se félicitent de l'aboutissement heureux desdites assises et en félicitent et remercient la CENCO;

Au terme des travaux du Dialogue national inclusif conduits par la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), le parti politique Congo Na Biso (CNB) et son Initiateur, le Professeur Freddy Matungulu Mbuyamu Ilankir, membre du Conseil des Sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, font la déclaration politique suivante :

