Ile Maurice: Une commission conjointe une collaboration entre le pays et le Kenya

La secrétaire du ministère des Affaires étrangères Kenyane a, quant à elle, exprimé son optimisme quant à cette commission. « Il y aura des rencontres entre les ministres au moins une fois par an et des groupes de travail pour s'assurer que le calendrier soit respecté » a-t-elle déclaré. Elle a aussi salué la performance de Maurice en matière de tourisme. Amina Mohaned a aussi évoqué une coopération entre la State Bank of Mauritius et la Fidelity Bank de Kenya, disant que les deux pays sont les plus ouverts en matière de services financiers.

La signature a eu lieu dans le bureau de Vishnu Lutchmeenaraidoo. Cette commission aura pour but d'établir un calendrier de travail entre les deux pays. Les domaines de coopération seront l'économie bleue, la santé, l'éducation, les services financiers entre autres. « Kenya est un pays avec lequel nous voulons vraiment faire des affaires. Nous sommes à la croisée des chemins. Le moment est arrivé pour nous de commencer à travailler pour être un pays à hauts revenus, et cette coopération avec le Kenya sera primordiale » a affirmé le ministre des Affaires étrangères. Il a aussi évoqué la volonté de faire de Maurice la plateforme aérienne pour les échanges avec l'Afrique, avec le Kenya comme hub. Selon lui, si la coopération réussit, les autres pays feront la queue pour venir s'implanter en Afrique. « Nous misons pour le moment sur une coopération entre les pays du sud » a poursuivi Vishnu Lutchmeenaraidoo.

