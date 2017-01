Ile Maurice: Marché de Quatre-Bornes - Les marchands s'insurgent

«Inadmissible ! Comment pourra-t-on travailler quand on nous collera les uns aux autres sur un parking en plein air, sans aucun abri contre le soleil et la pluie et sans possibilité de débarquer nos produits ?»

Au marché de Quatre Bornes, la fronde se fait grandissante. Ce qui met en rogne les marchands ? Des travaux qui démarrent le 15 janvier pour une refonte totale du marché existant, au coût de Rs15 millions. Entre- temps, ils devront déménager sur le parking se trouvant à l'arrière du marché. «Comment feront les vendeurs de vêtements en cas de mauvais temps ? C'est notre gagne-pain ! La mairie doit arrêter de nous traiter de la sorte», s'insurge un marchand de pommes de terre dont le père et le grand-père ont géré le même emplacement depuis plus de cinq décennies.

Ce parking comprend 200 places... qui seront occupées tout le temps que dureront ces travaux, soit cinq mois. Ce sera donc 200 places de moins qui seront disponibles autour du marché, s'indigne un autre marchand. «La mairie n'y a pas pensé !» ajoute un autre.

Autre sujet à polémique : l'espace qui leur est accordé. «Quatre pieds (NdlR, environ un mètre de large) au lieu de six seront attribués à chaque marchand sur le site du parking», apprend-on des marchands, interrogés par l'express, mercredi 4 janvier.

Late night shopping

Puis, il y a une autre crainte. Celle de voir concrétiser le projet Metro Express. «Le tracé passera sur le site du marché», s'empressent de faire ressortir des marchands.

«Après un détour par Phœnix, le tracé passera devant la municipalité de Quatre-Bornes pour ensuite repartir vers la promenade Gérard Bruneau, direction Rose-Hill», vient préciser le maire de la ville des fleurs, Atmaram Sonoo. Face aux récriminations des marchands, le maire souligne que ces travaux garantiront un emplacement davantage sécurisé pour les marchands. Le temps que la nouvelle structure se mette en place, il demande la pleine collaboration des marchands.

D'où la mairie puisera-t-elle le fonds nécessaire pour ce projet ? «Des caisses de la municipalité», affirme le maire. Expliquant le projet, il souligne que «la structure sera intégralement démontable».

En sus de la refonte de toutes les structures annexes, à savoir l'assainissement des drains existants, l'installation d'un système d'éclairage adapté et l'adjonction de conduits de ventilation, il est prévu que la toiture soit en tuiles de profilage, soutenue par une multitude de poteaux métalliques qui s'imbriquent facilement.

Par ailleurs, le sol sera complètement réasphalté et nivelé pour faciliter l'accès aux personnes âgées et aux handicapés. Les étals seront, pour leur part, repensés et entièrement galvanisés. Et le fait que le nouveau marché sera équipé d'un système d'éclairage adapté, cela permettra notamment «la possibilité de faire du late night shopping en période de fêtes».