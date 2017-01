Cameroun: « Les mesures prises permettent de garantir le retour à l'école »

Quel est l'état d'esprit de vos collègues anglophones ? Des camarades avec qui nous travaillons sur la question sont entrés en contact avec eux. Des discussions ont eu lieu. Ce matin encore (hier, Ndlr), nous nous sommes retrouvés pour les contacter à nouveau. Afin de leur faire comprendre que la perception que nous avons de notre côté, c'est qu'ils veulent carrément la sécession. En fait, nous leur avons dit qu'on pense qu'il ne s'agit plus d'un problème d'enseignants ou d'éducation, mais qu'ils avaient des visées politiques. Eux de leur côté, nous ont rassuré qu'il ne s'agissait pas de l'activisme politique. Mais, c'est ce qui transparâit finalement. Nous leur avons fait comprendre que s'il s'agit toujours et encore des questions liées à l'éducation, qu'ils le fassent savoir en allant à l'école lundi. Cela démontrerait qu'ils ont compris que les pouvoirs publics travaillent sur leurs revendications.

Peut-on dire que la rentrée scolaire du deuxième trimestre aura lieu lundi prochain sur l'ensemble du territoire national ? Je crois que la rentrée peut être effective dans toutes les zones du Cameroun. Dans la zone francophone, c'est sûr et certain. Dans la partie anglophone, on peut également croire que les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont de nature à garantir le retour à l'école lundi prochain. Car, ce sont des revendications qui ont donné lieu à ce mot d'ordre et pour l'essentiel, elles ont été prises en compte. Des mesures qui pouvaient être prises immédiatement l'ont été, par les pouvoirs publics. Donc, normalement tout devrait rentrer dans l'ordre de ce côté. Mais, le problème dans cette zone c'est que des personnes qui ne font pas partie du secteur éducatif se sont mêlées des revendications. Et c'est cet état de choses qui, en réalité, complique la situation.

