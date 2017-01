Cameroun: Diaspora - Lady Ponce la queen du bikutsi en show live inédite le 21 janvier 2017 à Paris à la CigaIe

Elle est née dans l'ethnie Ewondo du Cameroun. Initialement sa mère, cantatrice et animatrice de réseaux d'association villageoises, chante dans les fêtes et conte pratiquement tous les soirs. Elle initie très tôt sa fille à la musique. Celle-ci la remplace à l'âge de 10 ans dans une cérémonie officielle. Puis elle rejoint une institution catholique afin de devenir religieuse.

La mort tragique de cette mère en 1998, alors qu'elle n'a que 16 ans, lui fait changer d'orientation. Ainsi elle quitte la campagne pour la ville de Yaoundé où elle s'inscrit dans la chorale de la paroisse de son quartier ESSOS.

Dans ses débuts, elle intègre un groupe d'artistes congolais, avec qui elle effectue des animations dans plusieurs cabarets de la capitale camerounaise, notamment Le Camp Sonel, La Cascade. Son style s'élargit avec l'intégration de plusieurs rythmes en vogue au Cameroun (Bikutsi, Makossa, Ndombolo, Salsa). Elle fréquente les chanteuses et musiciennes camerounaises telles qu'Anne-Marie Nzié et Sally Nyolo. Elle rejoint ensuite le groupe « Akoak » avec lequel elle enregistre son tout premier album1.

Puis elle interprète les musiques Bikutsi des artistes camerounais à succès. Le rythme de cette musique sert de support à la danse du peuple de la région du Centre du Cameroun. Son inspiration lui vient des contes et des fables entendus dans son enfance au village. Elle devient l'une des représentantes attitrées de cette musique. Son titre Le ventre et le bas-ventre est diffusé sans relâche par les médias à sa sortie, et est repris par les bars. Son nom est retrouvé dans quelques romans.

Ces attitudes et ses tenues sont quelquefois jugées provocantes, et lui sont souvent reprochées. Avec d'autres artistes, elle est critiquée pour son exploitation commerciale des danses traditionnelles, une réduction à une dimension érotique et une banalisation de ces danses.

Son nom s'exploite au travers les établissements dont elle est la dirigeante. Ils comprennent un cabaret (Ponce Attitude), une ligne de prêt-à-porter, un institut de beauté (Ponce Original Fashion) et une maison de production.

Lady Ponce est mère de trois enfants. La rumeur de sa mort à la suite d'un accouchement a circulé en 2011.

En 2007, à la suite de l'enregistrement de l'album Le ventre, elle est élue « meilleure voix et révélation féminine de la scène camerounaise ».

Lors de la cérémonie des Canal 2'or organisée par une télévision nationale camerounaise, le titre de « meilleure artiste féminin de l'année 2008 » lui est décerné, tandis que sa chanson Trahison reçoit le prix de la « chanson de l'année ».

Le 20 mai 2014, à l'occasion de la fête nationale, elle est élevée chevalier dans l'ordre de la Valeur (premier des ordres nationaux camerounais).

La production d'albums, avec la maison JPS, se fait ensuite avec NAR en 2015.

2006 : Le ventre

2009 : Trahison, chanson phare de l'album Confession

2010 : Bombe atomique

2012 : Loi du talion

2015 : Bain de sons (18 titres)

2016 : Le futur est derrière moi

