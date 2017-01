Cameroun: BIP 2017 - Le journal des projets

Le document rendu public depuis le 3 janvier, à la suite de diverses opérations visant une meilleure exécution du budget. Priorité aux infrastructures.

Le journal des projets du Budget d'investissement public (BIP) 2017 est disponible depuis le premier jour ouvrable de l'année, c'est-à-dire depuis le mardi 3 janvier dernier. Le document publié dans divers journaux nationaux est également consultable en ligne, sur le site du ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (MINEPAT). Une large diffusion qui, selon le ministre Louis Paul Motaze, « participe non seulement du renforcement de la bonne gouvernance et du dispositif de transparence dans la gestion des finances publiques, mais aussi de la volonté de favoriser une meilleure implication de toutes les parties prenantes à la réalisation des projets d'investissement public ».

La dotation globale consacrée à l'investissement 2017 est de 1 873,5 milliards de F en autorisation d'engagement et de 1 586,9 milliards de F en crédits de paiement. Ce qui porte la part du BIP dans le budget global à 36,3% contre 36,0% en 2016, soit un accroissement de 0,3 point. Comme par le passé, la priorité des investissements est accordée aux secteurs des infrastructures et de la production. Le MINEPAT explique, par ailleurs, que « l'orientation du BIP de l'exercice 2017 repose sur l'achèvement des grands projets de première génération, la préparation des grands projets de deuxième génération, l'accélération du Plan d'urgence triennal, la mise en œuvre du Plan triennal spécial jeunes, la préparation de la Coupe d'Afrique des nations de 2019 et la réalisation des projets sociaux pour l'amélioration des conditions de vie des populations à la base ».

Pour améliorer l'exécution physico-financière du BIP, le MINEPAT a élaboré une stratégie en 2016, visant à régler les problèmes de sous-consommation des crédits tout en veillant sur la qualité de la dépense publique. Il s'agit de mettre à disposition les journaux de projets avant le 1er janvier, du démarrage effectif de l'exécution du BIP dès le 1er janvier et la mise en place dès le début de l'exercice d'un dispositif d'accompagnement, etc. Autant d'innovations qui ont conduit à une nette amélioration du taux d'engagement, évalué au 30 novembre 2016 à 98,53%. Pour 2017, le MINEPAT veut encore faire mieux. C'est pourquoi le journal provisoire des projets a été envoyé dans les régions pour une revue avant qu'il ne soit remonté à l'administration centrale pour correction. « C'est un gain de temps énorme, vu que ces erreurs qui s'y glissent font souvent perdre des mois en correction, alors qu'on devrait déjà être à l'étape de passation des marchés », se réjouit une source au MINEPAT. Avec le lancement en décembre des conférences de programmation, un maximum de dossiers d'appel d'offres (DAO) sont déjà disponibles et depuis le 3 janvier, l'on a effectivement démarré avec la passation des marchés.