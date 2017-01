Cameroun: « Le Synes a appelé à la reprise des cours lundi prochain »

Pr. Joseph Lebel Tamesse, secrétaire général du Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES).

Avez-vous le sentiment que les différents cadres mis en place par le gouvernement permettent d'apporter des solutions aux problèmes posés par vos collègues ? Tant que l'on est sur la table des discussions, on doit nécessairement trouver des solutions. Nous apprécions les cadres mis en place pour cela, notamment, le Comité interministériel présidé par le Pr. Jacques Fame Ndongo, celui qui regroupe exclusivement les collègues des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et qui est présidé par le Pr. Ghogomu Paul Mingo. Parce que nous pensons qu'autour d'une même table, ce que le gouvernement peut ne pas voir comme un problème, la société civile peut lui faire remarquer qu'il y en a un.

Ce n'est qu'en échangeant autour d'une table que l'on peut mesurer la gravité d'un problème posé. Donc le Synes soutient l'ensemble des dispositions mises en place, tout en attirant l'attention du gouvernement sur l'application des différentes résolutions qui vont en découler. Où en est le contact avec vos collègues des deux régions concernées ? Je discute avec les collègues de Bamenda et de Buea qui sont les signataires des autres mots d'ordre. Ils me disent tout simplement qu'ils ne sont pas sûrs que l'ensemble des résolutions arrêtées sera mis en œuvre. Alors je leur fais remarquer qu'en tant que syndicat, s'il y a des résolutions, nous nous donnons le temps pour leur application, quitte à revenir pour examiner le niveau d'application de celles-ci.

J'ai invité les coordinations Synes de Bamenda et Buea à respecter ce que le Bureau exécutif national a décidé, à savoir que la rentrée doit avoir lieu dans les deux campus dès lundi 9 janvier 2017. Quelle a été leur réaction ? Ils m'ont dit une chose : ce n'est pas le Synes qui assure la police des campus. Il faut que les vice-chancellors, à qui incombe cette tâche, informent l'opinion nationale et internationale des conditions de sécurité dans ces différents campus. A Bamenda, on m'a dit que tous les enseignants seront en poste. Il faut que les élèves soient dans les salles de classe pour qu'ils puissent dispenser leurs enseignements. J'ai reçu un Sms du Pr. Tata Simon qui représente le Synes à Bamenda. J'ai appelé au téléphone le Dr Fontem Neba qui m'a dit que le Bureau exécutif national a pris une décision courageuse et ils attendent de l'appliquer.