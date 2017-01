Cameroun: Voeux 2017 - Bonne année M. le président!

Le chef de l'Etat reçoit ce jour les voeux de nouvel an du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. La tradition sera une fois de plus respectée ce matin au palais de l'Unité.

Le président de la République va recevoir les voeux de nouvel an des membres du corps diplomatique accrédités au Cameroun et des corps constitués nationaux. Selon le programme publié pour la circonstance, la cérémonie de ce jour se déroulera en deux actes. Le premier verra le corps diplomatique, sous la conduite de son doyen, le Nonce apostolique accrédité au Cameroun et en Guinée équatoriale, ouvrir cette phase des voeux au chef de l'Etat. Une cérémonie qui va se dérouler selon un rituel bien connu. Mgr Piero Pioppo va s'adresser au président de la République, au nom de ses collègues. Dans sa réponse, le président Paul Biya, comme il est de tradition, va en profiter pour faire un tour d'horizon de l'actualité internationale caractérisée l'année dernière par des difficultés économiques auxquelles font face les Etats du monde en raison de la chute continue des cours de certaines matières premières, dont le pétrole. Autre fait majeur sur lequel ne manquera sans doute pas de revenir le président de la République, la lutte contre le terrorisme qui n'est plus aujourd'hui l'apanage de quelques pays africains.

On se souvient encore, à cet effet, de sa déclaration d'il y a deux ans lorsqu'il avait indiqué, à la même occasion, qu'à cette menace globale, il fallait, pour les nations civilisées, trouver des solutions globales. Les faits aujourd'hui lui donnent raison. Le Cameroun et les autres pays de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) ont fait front commun contre la secte islamiste Boko Haram. Acculée dans ses derniers retranchements, celle ci a opté pour des attaques kamikazes, avec pour principales cibles, les populations civiles. Et même à ce niveau, l'on note une certaine mobilisation des populations à l'instar de celles du Cameroun qui se sont organisées en comités de vigilance pour apporter leur appui aux forces de défense et de sécurité. Le second acte de la cérémonie de ce jour sera réservé aux corps constitués nationaux qui iront souhaiter une bonne année 2017 au président de la République. Le bal sera ouvert\r

ici par les chambres du parlement avec en tête, le bureau du Sénat qui sera conduit par son président, Marcel Niat Njifenji.\r

La présentation des voeux de nouvel an au président de la République marquera ainsi le début de ce rituel dans les différentes institutions et administrations publiques camerounaises.\r