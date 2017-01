Cameroun: Affaire du correspondant RFI - La défense conteste le rapport d'expertise

Ce n'est pas la première fois que les avocats du correspondant de Rfi dénoncent un rapport d'expertise. En octobre dernier, ils avaient expliqué au cours d'une audience que la désignation de Bell Bitjoka comme expert était illégale. Ils justifiaient cette illégalité par le fait que la désignation d'un expert relevait du pouvoir du président du tribunal et non de celui du commissaire du gouvernement comme c'était le cas.

Au sujet de ce rapport, Me Clément Nakong ajoute : « Notre client est passible d'une peine de mort et nous ne négligerons aucun aspect de ses droits. Chaque aspect du point de vue des violations des droits de notre client sera soulevé.

« Les experts n'ont pas associé les avocats de l'accusé à l'élaboration de leur rapport. Nous ne savons pas si les objets expertisés appartiennent à notre client. Nous ne savons même pas dans quelles conditions cette expertise a été faite. Il s'agit d'un rapport unilatéral car les experts ont pris position. Il s'agit d'un comportement qui viole les principes d'une procédure judiciaire et nous avons souhaité que ce rapport soit annulé », explique Me Clément Nakong.

Les objets déterminants susceptibles d'aider le tribunal à connaître la vérité dans cette affaire de non dénonciation et complicité d'actes terroristes reprochés à Ahmed Abba. Le volumineux rapport déposé sur la table du président du tribunal a ensuite été remis au ministère public et aux avocats de la défense. Après cette phase, les conseils de l'accusé ont soulevé quelques observations au sujet de ce rapport :

Maîtres Charles Tchoungang et son collègue Clément Nakong, les avocats d'Ahmed Abba, le correspondant de Radio France internationale (Rfi) en langue haoussa, crient à un scandale judiciaire. Les deux avocats dénoncent et contestent le rapport d'expertise remis au président du tribunal militaire ce 2 janvier 2017 en pleine audience, dans l'affaire opposant leur client au ministère public.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.