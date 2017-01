Cameroun: Quotidien Mutations - Un nouveau directeur de publication (DP) et un nouveau rédacteur-en-chef dès le 09 janvier 2017

En attendant de découvrir les nouveaux visages du perchoir de Mutations, l'on a appris que le personnel journalistique, est depuis quelques temps, en séminaire. Histoire dit-on, de s'imprégner de la nouvelle philosophie de ce journal dont la qualité est du reste très appréciée, avec sa plus value d'avoir le Prof Laurent Boyomo Assala, directeur de l'Ecole supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication (Esstic) comme président du conseil éditorial. C'est donc tout judicieux que, Cameroon tribune, recrute la majorité de ses plumes à Mutations.

Homme très respecté dans le microcosme médiatique camerounais, Xavier Messe qu'on annonce à de plus grandes responsabilités dans la South Media Corporation, serait selon toute vraisemblance, remplacé comme Dp de Mutations, par Georges Alain Boyomo son rédacteur-en-chef. Et dans le vent de cette réforme, l'on annonce même une augmentation considérable des salaires du personnel de Mutations.

