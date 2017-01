Cameroun: Taxe foncière 2016 - Les bons comptes de l'amnistie

Ace jour, la taxe foncière 2016 continue d'être payée dans les différents centres divisionnaires des impôts de la ville de Yaoundé. L'amnistie fiscale accordée par le gouvernement aux personnes assujetties à cette taxe, était valable jusqu'au 31 décembre de l'année écoulée. Passé ce délai, la non-prise en compte des pénalités au moment du payement de la taxe foncière n'est donc plus valable. Un tour dans les centres divisionnaires des Impôts de Yaoundé 12 et 13 hier, a permis de constater que l'opération de charme n'a pas laissé certains contribuables indifférents. « Au départ, c'était un peu timide, mais grâce aux différentes campagnes de sensibilisation, nous avons enregistré une forte affluence vers la fin du mois de décembre.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.