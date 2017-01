Cameroun: L'Ouest vise 70 000 électeurs en 2017

Le gouverneur Augustine Awa Fonka a assisté, avec tout son état-major, au lancement de ce processus, qui devrait voir au soir du 31 août 2017, la région de l'Ouest atteindre le cap de 70 000 électeurs. Le délégué régional d'Elections Cameroun Ouest, Francis Pene Tientcheu, a révélé cet objectif hier, en s'appuyant sur la performance de 2016 qui a vu Elecam Ouest atteindre 63 000 électeurs sur un objectif de 55 000. Mais pour cela, il faudra intensifier le porte à porte, multiplier les différents points de descente au niveau des grands carrefours, des grands marchés et de tous les départements de la région de l'Ouest. Aussi, le délégué régional d'Elecam a-t-il invité « les retardataires à aller dans les antennes communales ou au niveau de nos points mobiles des inscriptions pour se faire enrôler sur les listes électorales. » Il a également rassuré que la quasi-totalité des cartes enregistrées, l'année dernière, ont été entièrement remises à leurs propriétaires entre septembre et décembre 2016. Les agents électeurs ont promis de remettre leurs cartes à tous les nouveaux électeurs dans un délai de deux mois.

Sa fillette entre les bras, son sourire à peine contenu, la jeune étudiante de 20 ans à l'Enset, Claudya Sibafo Mamuo, a accompli son devoir citoyen hier, en se faisant inscrire sur les listes électorales. Elle n'a pas caché sa joie de pouvoir désormais exercer son droit de vote dans quelques mois lors des prochaines échéances électorales. A sa suite, le délégué régional de la Sûreté de l'Ouest, Simon Mbankwene et le commandant de la légion de gendarmerie de l'Ouest, le colonel Amadou, pour causes d'affectation dans la région de l'Ouest, ont aussi procédé au même rituel. C'est dans une ambiance sereine que s'est effectué hier à Bafoussam le lancement officiel de l'opération de révision des listes électorales pour le compte de l'année 2017 dans la région de l'Ouest.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.