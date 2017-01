Cameroun: Taxe foncière - Plus de 70 millions recouvrés dans le Sud

Cette somme a été collectée sur la période allant de janvier à novembre 2016, dans le cadre de la campagne menée par l'administration fiscale.

Au terme de la campagne de recouvrement de la taxe foncière, la région du Sud, pour la période allant de janvier à novembre 2016, présentait un recouvrement qui va au-delà de 70 millions de F. Un montant largement au-dessus de ce qui a été fait, à la même période en 2015 d'après le chef de centre régional des impôts du Sud, Paul Longin Etogo. Pour cette campagne lancée dans le Sud, au courant du mois d'octobre 2016, il a d'abord été question de procéder à la distribution des déclarations pré-remplies.

Un document qui constitue une innovation dans cette campagne de recouvrement de la taxe foncière. Pour le chef de Centre régional des impôts, la taxe est exigible dès le 1er janvier de l'exercice d'imposition, elle doit être payée au plus tard le 31 mars de chaque année. Pour expliquer l'élasticité des délais, Paul Longin Etogo a précisé que la direction générale des Impôts a tenu compte du caractère marginal de cette taxe qui n'entre pas encore dans les mœurs et la culture fiscale. La campagne s'est donc adressée aux contribuables résidant dans le territoire des zones urbaines de la région. Le législateur a voulu que 2016 soit une année spéciale et a instauré l'amnistie fiscale.

Autrement dit, si une personne voulait payer sa taxe foncière, un délai supplémentaire lui a été accordé, sans pouvoir être sanctionné. Au terme de la campagne de recouvrement de la taxe foncière dans la région du Sud, Paul Longin Etogo s'est félicité de l'engouement des usagers au cours de celle-ci qui n'a duré que quelques trois mois. Avec la déclaration pré-remplie, le contribuable pourra désormais gagner du temps. « La taxe foncière est avant tout un impôt local dû une fois par an par le propriétaire mobilier, bâti ou non, de droit ou de fait. Le fait de payer ses taxes ne légitime pas la propriété », précise notre interlocuteur. Et grâce à ce mécanisme, le propriétaire déclaré peut de surcroît payer ses taxes à partir de son téléphone portable.