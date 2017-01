Cameroun: Transfert d'argent - Express Union va-t-il résister face à MTN et Orange ?

Jusqu'ici leader du marché le secteur des transferts, d'argent, l'entreprise fait face à la rude concurrence du mobile money que développent les opérateurs de télécoms.

L'époque où la société « Express Union » régnait en maître sans partage dans le secteur du transfert d’argent au Cameroun est en train de connaître une révolution. Ceci à cause du « service mobile money » (transfert d’argent par téléphone mobile) développé par le duopole d'opérateurs des télécoms, MTN et Orange. Les chiffres et les faits pour peindre les mutations qui s'observent dans ce segment du marché sont assez éloquents.

En effet, Express Union continue de réaliser d'énormes bénéfices si l'on s'en tient à une source interne de l'entreprise qui révèle que le leader du transfert d’argent génère mensuellement au minimum 2 millions d'opérations. « Si on va sur la base d'une commission de 1000 francs par envoi d'argent, l'on se situe à 2 milliards de commission par mois », révèle un cadre à Express Union. Calculette en main, cela fait 24 milliards de FCFA par an.

Seulement, les nouveaux venus que sont Orange et MTN depuis 2011 réalisent déjà des chiffres intéressants. En cinq ans d'activités, le service « Orange Money » revendique déjà plus de 2,8 millions de clients.

Bien plus, la filiale au Cameroun du groupe télécoms français Orange et la Banque internationale pour le commerce, l'épargne et le crédit (Bicec), son partenaire, avaient tablé sur un volume de transactions de 2 milliards de FCFA au bout de 5 ans. Sauf que, révèle Stéphane Huret, le directeur central de la Bicec : «Nous sommes aujourd'hui à 12 milliards de francs CFA de monnaie électronique émise». Le réseau Orange Money, compte actuellement 3600 points de vente sur le territoire camerounais.

Mieux, l'opérateur de télécoms, Orange Cameroun, a présenté au public, le 6 décembre 2016 à Yaoundé, sa carte de paiement électronique « Visa Orange Money ». Avec ladite carte, explique l'opérateur, les utilisateurs peuvent obtenir des liquidités à tout moment dans n'importe quel guichet automatique de banque Visa au Cameroun et régler les achats dans tous les magasins et autres enseignes partenaires équipés d'un terminal électronique de paiement Visa.

Cette carte va coûter 10 000 FCFA. Les retraits seront facturés à hauteur de 3% du montant retiré. Le plafond de prélèvements sur les retraits est de 5000 FCFA. Ce qui permet à l'usager d'effectuer des transactions de jour comme de nuit dans des guichets automatiques de banque. Express Union a certes développé le service de nuit comme les pharmacies de garde, mais encore faut-il y ait une communication efficace sur les différents points en service la nuit.

Chez MTN Mobile Money, c'est pratiquement le même volume de transactions en matière de transfert d’argent avec 2,6 millions utilisateurs du service. Mieux, WorldRemit, la firme britannique qui revendique le leadership mondial du transfert d’argent digital, a scellé un partenariat en 2016 avec le service Mobile Money de la firme télécoms MTN. «Les Camerounais expatriés peuvent ainsi, directement dans l'application mobile ou sur le site web de WorldRemit, envoyer directement l'argent sur les téléphones portables de leurs proches ou amis vivant au Cameroun, et ce, de manière sécurisée.

Fini les trajets fastidieux pour se rendre dans une agence et les longues files d'attente sur place !», peut-on lire dans un communiqué officiel rendu public le 20 octobre 2016. WorldRemit a certes noué un partenariat similaire avec Express Union, mais l'impact n'est pas forcément le même avec un léger avantage pour le transfert d’argent mobile. Avec son partenaire Afriland First Bank, 700 points de paiement ont été créés à travers le pays.