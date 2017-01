Togo: Entonnoir promet des mesures encore "plus énergiques" contre les vendeurs de Boudè en 2017

Si on s'en tient à ce communiqué, les dernières difficultés rencontrées par les forces de l'ordre dans la traque des trafiquants de carburant illicite, on retient que « dans la nuit du 13 au 14 décembre 2016, un véhicule poursuivant un convoi de trafiquants a été victime d'un grave accident de la circulation ayant occasionné des blessés et d'importants dégâts matériels au préjudice des forces de sécurité.

L'auteur du communiqué, « tout en réitérant l'engagement et la détermination de ces dernières à éradiquer ce trafic illicite des produits pétroliers », « met en garde les auteurs de cette dangereuse activité, notamment les grossistes, car des mesures plus énergiques seront mises en œuvre dans les prochains jours pour les traquer ».

Les vendeurs de Boudè risquent de n'avoir pas du répit pour cette nouvelle année dans leur trafic. C'est ce qui se ressent à travers un communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Colonel Yark Damehame, en date du 04 Janvier 2017 et finalement rendu public hier jeudi.

