Sénégal: Emploi - Le chômage frappe plus les femmes que les hommes

Le chômage est plus concentré sur les femmes et dans les autres centres urbains. L'information est de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie dans une enquête sur l'emploi.

D'après le document dont nous détenons une copie, le taux de chômage des personnes de 10 ans et plus est estimé à 15,3%. S'agissant de la population de 15 ans et plus, le taux chômage est estimé 15,7% en 2015. Le chômage est plus important chez les femmes (22,6% contre 9,8% chez les hommes).

Selon le milieu de résidence, le niveau de chômage est plus élevé dans les autres centres urbains (19,7%) qu'en milieu rural (12,3%). A Dakar, le niveau du chômage est de 16,7%. Au regard du niveau d'étude, les personnes sans diplôme représentent 39,9% des chômeurs.