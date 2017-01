Madagascar: Ankasina - Des militaires torturent un garçon

Le village presque vide, il n'y a presque plus de femmes et d'enfants. Plus »

«Les pieds du malheureux tremblaient et après, il n'a plus esquissé aucun geste. Les personnes sur place le croyaient mort.

Réveillée en sursaut par ses cris de détresse, la mère du jeune garçon s'est ruée dans la cour, pour voler au secours de son fils. «Ils ont braqué leur arme sur moi et pour me sommer de déguerpir, d'un ton fielleux.

«J'ai réalisé que j'avais affaire à une escouade de la mort, lorsqu'un pistolet a été braqué sur mon cou. Tiré dehors, j'ai été roué de coups et poignardé à la plante des pieds et au niveau de la main », enchaine-t-il.

«Il m'a accusé à tort, d'avoir vandalisé une clôture en bois qu'il a plantée. Le jour du nouvel an, tard dans la nuit, alors que je dormais, il était venu frapper à ma porte, pour me sommer de sortir. Dès que j'ai ouvert, ils étaient quatre à s'être jetés sur moi », confie la victime.

Abus et barbarie à Ankasina. Armés d'un pistolet automatique et d'un poignard, un militaire en service au commandement des forces de développement (Cofod) à Andohatapenaka et ses trois comparses, ont arraché de son domicile, un jeune homme de dix-neuf ans, dans la soirée du nouvel an, vers 22 heures, pour le torturer et le laisser pour mort, en pleine rue.

