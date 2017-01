Togo: Des députés UNIR à la rencontre des candidats recalés

Les huit (08) députés du parti Union pour la République (UNIR) de la région des Savanes sont en tournée régionale depuis hier jeudi 05 janvier. En effet, cette tournée est liée aux différents problèmes qui handicapent le système éducatif dans la région du septentrional et aux derniers résultats du concours d'entrée à l'Ecole Normale des Instituteurs (ENI) proclamés le 26 décembre 2016.

Ces résultats ont montré des scores médiocres avec zéro (0) admis dans le centre d'écrit de Dapaong.

C'est donc et surtout pour mieux comprendre cette situation et trouver des solutions, que ces députés ont pris sur eux d'entreprendre cette tournée qui les conduira dans les différentes préfectures de la région des Savanes, à la rencontre des acteurs de l'éducation, des candidats à ce dernier concours de l'ENI, des acteurs de développement et aux enseignants de la région.

La délégation a d'abord, dans la matinée, rencontré les candidats, les parents des candidats et l'ensemble des acteurs. Dans la salle des échanges à Dapaong, l'ambiance a été très surchauffée.

Les candidats n'ont pas du tout apprécié le fait qu'on les avait fait reprendre le concours et pire encore, qu'on leur demande de le reprendre pour une troisième fois. Ils ont relevé les défaillances sur la liste de proclamation des résultats publiés.

Pour ces candidats, les numéros matricules et les centres d'écrits non mentionnés révèlent une irrégularité particulière liée à ces résultats et pour calmer les esprits, il faut l'annulation pure et simple de ces résultats.

La délégation, après les avoir écouté, a remercié les candidats pour leur sens de responsabilité en acceptant répondre à leur demande de rencontre. Elle a transmis les mots du chef de l'Etat et son message.

Le 4ème Vice-Président de l'Assemblée Nationale, Etienne Damintoti Barché, chef de la délégation, n'a pas manqué de réitérer la prise de conscience de toutes les autorités sur la question, en premier lieu le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé.

Il a situé ces candidats en courroux sur la disponibilité du Chef de l'Etat à prendre des dispositions pour remédier à la situation.

La première d'après lui est l'annulation des résultats dans les centres de Dapaong et de Tsévié, la création d'une seconde ENI à Mango, l'octroi des primes d'éloignement pour tout fonctionnaire d'Etat à partir de la 50ème Km (à partir de Lomé) et la régionalisation des concours avec quota.

En plus de ces décisions du chef de l'Etat, les députés du parti UNIR ont promis rencontrer les autorités les plus indiquées afin de prendre le taureau par les cornes pour redresser le système éducatif dans la région des Savanes.

La même délégation a rencontré dans l'après-midi de jeudi, les enseignants de tous les degrés de la préfecture de Tône.

Ceux-ci ont déploré les résultats et les conséquences qu'ont subis leurs frères. Ils ont demandé aux députés de rapporter leur désolation au gouvernement et surtout leur déception face à leurs revendications pour lesquelles, on les menace et intimide tout le temps.

Ils ont néanmoins compris la démarche des députés et ont demandé aux candidats de reprendre le concours comme l'a voulu le chef de l'Etat.

Bien avant la séparation, le groupe a demandé aux participants de cultiver inlassablement la paix, la solidarité et la cohésion sociale, gages du développement.