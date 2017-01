Congo-Kinshasa: Accord du Centre interdiocésain - MLR appelle les acteurs politiques à la retenue

Le Mouvement des réformateurs libéraux (MLR) appelle les acteurs politiques de toutes tendances confondues à la retenue. Il a fait cet appel dans une déclaration faite jeudi 5 janvier à Kinshasa, à l'occasion du lancement de la campagne dénommée «Qui fait quoi?».

Ce parti politique membre de la Majorité présidentielle fustige les critiques formulées contre l'accord politique signé au Centre interdiocésain sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO).

«Le climat politique apaisé obtenu au prix d'énormes sacrifices reste encore fragile et appelle à la consolidation des actes et attitudes des responsables de la classe politique. Dans le souci de bâtir une société congolaise organisée et structurée, le MRL s'engage dans la lutte contre la cacophonie et la confusion dans les prises de position et interventions des uns et des autres», a indiqué le président national du MRL, le député Patrick Kakwata.

A la suite de plusieurs jours de négociations directes entre signataires et non- signataires de l'accord de la cité de l'Union africaine, un compromis politique a été trouvé 31 décembre dernier, au Centre interdiocésain à Kinshasa sous la médiation des évêques de la CENCO.

«Le MRL invite chacun à jouer son rôle dans le respect des textes, des normes et des principes», souligne Patrick Kakwata.