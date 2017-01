Sénégal: Pérformance des entreprises - Près de 8 milliards mobilisés pour accompagner les Pme

Dans les 3 ans à venir près de 8 milliards de francs CFA seront enrôlés pour conseiller et former les Pme aux fins d'une meilleure redynamisation du tissu économique et social. C'est ce qu'à annoncé hier, jeudi 05 janvier 2017, à Dakar, Maboussou Thiam, directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme), à l'ouverture de la «Journée de promotion du conseil aux Pme».

Une opportunité aux acteurs de cette catégorie d'entreprises d'exposer leurs problèmes et d'échanger avec des experts, dans le but de trouver des réponses adaptées à leurs préoccupations.

Toute entreprise se veut multinationale. Et pour y arriver, son amélioration continue, cœur de la démarche qualité des entreprises, s'impose en elle. Mais, cela requiert un constant accompagnement en termes d'assistance technique et de formation. Cette orientation stratégique de développement d'une entreprise nécessite une évaluation régulière des progrès effectués et le travail à accomplir au regard du plan d'action établi. De ce plan, le conseil occupe une place de choix. Une idée que l'Adepme compte valoriser pour aider les entreprises nationales à être compétitive.

La «Journée de promotion du conseil aux Pme» qui s'est tenue hier, à Dakar, a permis aux chefs d'entreprise et cabinets d'expertise d'échanger sur la démarche qualité des entreprises. Les acteurs sont d'accord sur le fait que l'orientation stratégique de développement d'une entreprise nécessite une évaluation régulière des progrès effectués et le travail à accomplir.

A cet effet, Maboussou Thiam, directeur général l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) a annoncé qu' «A partir de cette année, près de huit milliards de francs CFA sont mobilisés auprès de l'Agence française de développement et de la Banque mondiale, pour satisfaire les besoins des PME en assistance technique et en formation, pour les trois prochaines années».

Selon lui «Ledit fonds à frais partagés constitue donc une réponse pertinente aux problèmes récurrents des entreprises à savoir l'accès au crédits, aux nouveaux marchés, les capacités de gestion et le savoir-faire technique et technologique. Il va sans doute renforcer les capacités des entreprises de façon à les rendre plus compétitives sur le marché local ou international», a-t-il expliqué. Toutefois, de rappeler: «Depuis 2013, l'Adepme a mis en place un fonds à frais partagés, qui a pour finalité de soutenir le développement des capacités des entreprises du secteur privé en facilitant le recours à l'expertise par un mécanisme de subvention».

Le conseil, une aide au développement de l'entreprise

Convaincu de la nécessité de ce viatique, il dira: «Le conseil et la formation sont d'autant plus nécessaires pour les Pme que depuis plusieurs années, le gouvernement a le souci de consolider leurs performances économiques en faisant d'elles le moteur de la croissance», a-t-il rappelé, tout en indiquant que «la journée de promotion du conseil aux Pme offre l'occasion de sensibiliser les dirigeants des Pme sur l'importance du conseil dans le cadre du développement de leurs activités».

Elle donne aussi l'opportunité aux acteurs de cette catégorie d'entreprises, poursuit le Dg, «d'exposer leurs problèmes et d'échanger avec des experts, dans le but de trouver des réponses adaptées à leurs préoccupations».