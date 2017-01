Afrique: Ballon d'or africain 2016 - Mahrez roi du continent, Sadio mané 3ème

De nombreux artistes, les Nigérians Femi Kuti, Flavor, Yemi Alade et Omawumi, le Sud-africain, Muffinz et le Tanzanien Diamond Platinum ont grandement contribué à la réussite de la cérémonie.

Le Nigeria a récolté deux autres trophées avec la désignation de Kelechi Iheanacho, Plus prometteur talent, et celui d'Alex Iwobi, Espoir de l'année.

L'attaquante nigériane Asisat Oshoala a été nommée Joueuse de l'année devant la Camerounaise Gabrielle Aboudi-Onguene et la Ghanéenne Elizabeth Addo. Oshoala avait déjà été consacrée en 2014. Un trophée doublé avec celui de Meilleure équipe nationale féminine attribuée aux Nigérianes, victorieuses pour la huitième fois, au Cameroun, de la CAN féminine.

Autre première, la désignation du gardien ougandais Denis Onyango, distingué No 1 des joueurs basés en Afrique. Ce distinction résulte de son rôle déterminant qu'il a tenu dans la qualification de son équipe nationale à la CAN Total 2017 après une interminable absence de 39 ans dans la compétition et dans la victoire de son club sud-africain, Mamelodi Sundowns, dans la Ligue des champions Orange 2016. Onyango a récolté 252 points, 24 de mieux que son coéquipier zimbabwéen, Khama Billiat.

Le référendum réunissait les sélectionneurs ou directeurs techniques nationaux, des membres du comité des médias de la CAF, des membres du comité technique et de développement de la CAF et un groupe de 20 experts.

