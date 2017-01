Sénégal: Publication du livre/«La voie d'intercession du prophète dans la poésie d'El Hadji Malick Sy» - Un retour aux enseignements du maodo pour inspirer la jeunesse

A en croire, Seydi Diamil Niane, il est inconcevable que « des Arabes qui sont formés dans des universités occidentales viennent pour soi disant expliquer ce que nos maîtres spirituels n'avaient pas compris sur la religion». A son avis, revisiter les legs des grands hommes « est le seul message pour dire que l'Afrique a toute les ressources pour s'en sortir toute seule. On n'a pas besoin des colonialistes, je parle à travers les titres et on n'a pas besoin aussi de citer Jean Paul Sartre pour être un humaniste ».

«L'objectif de mon livre est de montrer la voie et pousser les gens à faire des recherches sur El Malick Sy », dit l'auteur. Seydi Diamil Niane d'ajouter, par ailleurs, que son message à travers ce livre est de dire « à la jeunesse africaine et celle sénégalaise que l'Afrique noire a participé à la propagation de l'islam ».

