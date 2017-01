Sénégal: Bilan de la gestion de Dakar Dem Dikk depuis juillet 2014 - Les cadres d'ag/jotna adoubent Me Moussa Diop

Les cadres de l'Alternative générationnelle (Ag/Jotna) qualifient de reluisant le bilan de la gestion de Dakar Dem Dikk (3D) par leur mentor. Dans un communiqué en date d'hier, les poulains de Me Moussa Diop ont exprimé en effet leur fierté à son égard, non sans estimer qu'avec sa gestion «rigoureuse, efficace et vertueuse» de la chose publique, il incarne «un nouveau type de leadership politique».

En ce début d'année 2017, l'heure est au bilan pour certaines formations politiques et le parti Alternative générationnelle (Ag/Jotna) ne compte être laissé en rade. Dans un communiqué parvenu à la rédaction hier, jeudi 5 janvier, les cadres de ladite formation politique ont dressé un bilan «satisfaisant» de leur leader politique à la tête de la société nationale de transport public, Dakar Dem Dikk (3D).

Dans la note, Me Moussa Diop a été félicité par ses poulains «pour sa gestion efficace et efficiente de la dite société».

En effet, les cadres d'Ag/Jotna pensent que leur mentor a pu redresser la boite dès sa prise de fonction, en juillet 2014. Pour eux, Me Diop s'est illustré par des performances, telles que la «stabilité sociale au sein de la boîte, jadis connue pour ses grèves répétitives, un déficit budgétaire de l'entreprise considérablement réduit et un réseau de transport public urbain plus accessible, qui passera très bientôt de 24 à 38 lignes».

Les responsables politiques d'Ag/Jotna ajoutent, en outre, à ce lot de performances «l'acquisition de 475 bus neufs et le lancement du projet "Sénégal Dem Dikk" dans le cadre du Plan Sénégal Emergent qui constituent une avancée significative en matière de transport public».

A leur avis, «ce projet inédit fut l'un des engagements du Président Macky Sall, lors de la campagne électorale pour la présidentielle de 2012». Ils ont, dans la même veine, magnifié la série de visites effectuées par leur mentor auprès des chefs religieux pour leur présenter les nouveaux bus et solliciter leurs prières et bénédictions.

Par conséquent, ils restent persuadés que la politique menée par Me Moussa Diop entre en droite ligne avec les attentes des Sénégalais. Pour eux, «avec une gestion rigoureuse, efficace et vertueuse des responsabilités publiques qui lui sont confiées, Me Moussa Diop incarne un nouveau type de leadership politique».

Pour autant d'actes posés, «les cadres de l'Alternative générationnelle (Ag/Jotna) réitèrent leur engagement total auprès de leur leader pour faire la politique autrement», renseigne la source.