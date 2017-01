Burkina Faso: Championnat national - Le derby EFO - ASFA-Y pour entamer 2017

L'année 2017 du Faso foot débute avec le derby EFO - ASFA-Y comptant pour la 8e journée qui se jouera ce 6 janvier au stade Dr Issoufou Joseph Conombo.

Au terme de cette journée, interviendra la première trêve en raison de la CAN Gabon 2017 qui débute le 14 janvier prochain dans la capitale gabonaise.

Et les entraîneurs (celui de l'ASFA-Y était absent) et capitaines des deux équipes étaient face à la presse le jeudi 5 janvier dernier, de même que ceux de l'opposition KOZAF - USFA.

Les amateurs du Faso foot vont bien se régaler ce week-end avec le premier grand derby de cette nouvelle année qui oppose l'EFO et l'ASFA-Y, ce vendredi 6 janvier 2017 sous le coup de 15h 30mn au stade Dr Issoufou Joseph Conombo pour le compte de la 8e journée.

Un match très attendu, quand on sait que les deux équipes phares du football burkinabè ont mal engagé le championnat national, même si elles ont chacune enregistré une victoire lors de la 7e journée, avec un score de 1 à 0 pour l'EFO devant l'USFA et 2 buts à 0 pour l'ASFA-Y contre KOZAF.

Des victoires qui donnent des ailes à chacune de ces équipes qui semblent avoir retrouvé un peu plus le sourire et de quoi avoir envie de poursuivre sur la même dynamique. Mais, lorsqu'il s'agit d'une affiche EFO - ASFA-Y, il est difficile de pronostiquer tellement l'enjeu de la rivalité prend le dessus.

Et Boureima Kaboré, coach de l'EFO, de reconnaître que c'est un derby mais pour lui, il n'y a pas lieu d'affoler les jeunes, a-t-il relevé devant les Hommes de médias lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, tenue le 5 janvier dernier.

Avant d'jouter : « Nous sommes prêts à affronter l'ASFA-Y et nous demandons à nos supporters de sortir nombreux. Je ne parle pas de défaite parce que je me prépare à prendre les trois points ». Des propos qui vont certainement égratigner son homologue de l'ASFA-Y, Seydou Zerbo dit Krol, qui a eu un empêchement et ne s'est pas présenté à la conférence.

Son capitaine, Mohamed Coulibaly, semble abonder dans le même sens, puisque la victoire face à l'USFA, dit-il, est un motif supplémentaire pour affronter l'ASFA-Y dans de bonnes dispositions d'esprit. Avant de relever que ses partenaires et lui entendent poursuivre sur cette lancée victorieuse.

Il souligne que ce match n'a pas été préparé différemment des autres et que c'est sur le terrain que tout va se jouer. Son homologue de l'ASFA-Y, Anicet Atangana, indique que c'est un match comme tous les autres et que ses coéquipiers et lui donneront chacun le meilleur de lui-même.

Pour lui, c'est une rencontre qui va se jouer sur des détails et le coach leur a tout simplement demandé de prendre tous les adversaires au sérieux.

Un autre match qui retiendra l'attention des amoureux du Faso foot est celui qui va opposer KOZAF à l'USFA, ce samedi 7 janvier à 15h 30mn au stade Dr Issoufou Joseph Conombo.

Ce sera une belle opposition entre deux formations dont les entraîneurs aiment produire du beau jeu à travers leurs joueurs.

Ce qu'avoue Mousso Ouédraogo « Mourinho », coach de l'USFA, adepte du beau jeu alternant passes courtes et passes longues, avec une bonne possession du ballon. Et c'est du même qualificatif qu'il gratifie son adversaire de KOZAF, Mouni Kouanda.

Mais, Mousso Ouédraogo reconnaît une faiblesse de son équipe lorsqu'elle se retrouve face aux buts adverses et c'est une lacune qu'il travaille à corriger. Face à KOZAF, dit-il, tout va se jouer sur des détails.

Mouni Kouanda souligne avoir digéré la défaite face à l'ASFA-Y et s'ils sont déçus du résultat, ce n'est pas le cas en ce qui concerne le jeu produit par ses poulains. Selon Mouni Kouanda, c'est une équipe mentalement bien préparée qui va faire la différence lors du match à venir.

Il faut rappeler qu'à l'issue de cette 8e journée, le championnat national va enregistrer une trêve tout au long de la CAN. Donc, rendez-vous sera pris pour le 8 février prochain avec la 9e journée, selon le programme de la Ligue de football professionnel.