Nigeria: Chelsea - Le Nigérian Obi Mikel file en Chine

Annoncé du côté de l'Olympique de Marseille ou encore de Valence ces dernières semaines, John Obi Mikel va poursuivre sa carrière en Chine. Le milieu de terrain s'est engagé en faveur de Tianjin Teda et quitte ainsi Chelsea où il évolue depuis 2005 (372 matchs et 6 buts).

En manque de temps de jeu chez les Blues, Mikel va s'ajouter au nombre grandissant de stars qui filent vers la Chine depuis plusieurs mois. Il a signé un contrat de 3 ans avec un salaire de 140.000 livres par semaine et est le second joueur de Chelsea à s'engager dans le pays cet hiver après le Brésilien Oscar. Un autre brésilien Ramires avait déjà pris la même direction il y a un an et demi.

Mikel à Chelsea, c'est 2 titres de Premier league, 4 FA Cups, 2 League Cups, une Ligue des champions et une Europa league. capitaine de la sélection du Nigéria, il a remporté la CAN en 2013 et une médaille de bronze lors des derniers jeux Olympiques, Rio 2016.