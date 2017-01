Sénégal: Babacar Gaye, porte-parole du PDS - «Je suis venu soutenir des démocrates qui souffrent de la violence d'un état...»

Je suis venu au tribunal pour apporter mon soutien à des démocrates qui souffrent de la violence d'un État qui continue à instrumentaliser les services de l'administration judiciaire afin de régler des questions politiques, surtout des questions qui sont internes à des partis politiques. Je l'ai fait en tant que démocrate, militant des droits de l'homme, mais militant d'un État de droit.

Je le fais en solidarité à des hommes politiques qui travaillent, aujourd'hui, à améliorer la gouvernance démocratique dans ce pays et qui l'ont fait depuis très longtemps. Même si ce sont des adversaires, nous avons l'obligation de solidarité à leur égard particulièrement au maire de Dakar visé par cette agression de l'État du Sénégal contre une frange du Parti socialiste qui a choisi de lutter pour pérenniser l'œuvre de Senghor.

C'est ça, la vérité. On leur reproche de ne pas choisir de s'aligner pieds et mains liés avec le pouvoir. J'estime qu'ils ont le droit et le devoir de lutter, ce qu'ils ont toujours fait pour d'abord exister en tant que force politique crédible mais surtout tracer des perspectives avec les démocrates de ce pays.

Avec la classe politique qui pense que le Sénégal peut être autre que celui qu'il est avec le président Macky Sall.

Et pour cela, leur combat est un combat légitime, un combat qui mérite un soutien. C'est pourquoi, je suis venu symboliquement représenter mon parti le secrétaire national du parti, Me Abdoulaye Wade qui est un démocrate qui estime que les forces en lutte ont besoin de solidarité et de soutien.

Ceux qui sont aujourd'hui derrière les barreaux seront les décideurs de demain. Il faut que les hommes politiques apprennent à tirer les leçons de la gestion du passé. Les opposants d'aujourd'hui seront les tenants du pouvoir demain. Et ceux qui sont aux affaires pourraient demain finir en tant qu'opposants.