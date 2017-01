Sénégal: Sécteur de l'éléctricité en 2016 - Le revenu maximum autorisé de la senelec est de 331,324 milliards fcfa

Dans son message pour le nouvel an, le chef de l'Etat a décidé de faire baisser les tarifs de l'électricité de 10%, correspondant à 30 milliards de francs Cfa. Selon le président de la commission de régulation du secteur de l'électricité (Crse) Ibrahima Sarr, la mise en œuvre de cette mesure nécessite l'élaboration d'une nouvelle grille tarifaire par Senelec et son approbation par la Crse avant son entrée en vigueur. Pour cela, il fait savoir que la Crse a entamé des discussions avec Senelec, en vue de l'effectivité de la mesure dans les délais impartis.

Par ailleurs, il informe que l'Etat a eu, entre 2012 et 2015, à verser à Senelec des compensations de revenus de plus de 280 milliards de francs Cfa pour compenser les manques à gagner afin d'éviter une augmentation des tarifs.

