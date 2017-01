Sénégal: Cérémonie de présentation de vœux du personnel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique - La tradition de partage et d'eéchanges respectée

Le personnel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique a présenté ses vœux de nouvel an à la tutelle hier, jeudi au sein du ministère. Lors de cette cérémonie qu'il a lui-même présidé, le ministre de l'intérieur M Abdoulaye Daouda Diallo a tenu à remercier tout son personnel en saluant les réalisations et en se projetant sur les attentes de la population en ce nouvel an.

«Nous voici réunis pour perpétuez une tradition», introduit monsieur le ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui, saluant l'audience, a tenu à rendre hommage aux disparus et aux retraités. Il a rendu un «hommage aux disparus qui se sont distingués par leur dévouement à la nation et aux retraités qui se sont dévoués corps et âmes à leur service».

Le ministre soutient que les réalisations ont étés nombreuses et satisfaisantes, même s'il reste encore du chemin. Il déclare que «la menace terroriste est à nos portes et le changement climatique est aussi un fléau mondial qui menace le bien-être de la population».

Ainsi, face à ces menaces, il faut encore, dit-il, plus d'efforts et de rigueur pour arriver à maintenir le cap et arriver à atteindre les objectifs fixés. «Il faut améliorer notre capacité de riposte pour parer à toutes ces menaces» Et cela par le biais de certaines réalisations dont «l'amélioration des dispositifs de sécurité qui a permis une réduction du taux de criminalité, l'adoption de la loi sur l'introduction d'un nouveau code pénal et faire l'effort de mobiliser d'avantage de ressources extérieures pour mener à bien notre mission et la France est une alliée fidèle ».

Et si dans certains pays la discrimination religieuse pose problème pour le premier policier de l'Etat, le Sénégal peut rendre grâce à ses grands hommes religieux. «La cohabitation pacifique entre les religions et les communautés sont à magnifié et c'est aussi un héritage que les grands hommes religieux de ce pays ont permis»