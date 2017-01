Ile Maurice: Le Morne - La montagne victime de sa renommée

Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, la montagne du Morne fait face à des dégradations depuis que le public a eu l'autorisation d'y accéder l'an dernier. Les guides et habitués du site tirent la sonnette d'alarme.

L'ouverture de l'accès à la montagne du Morne au public a suscité la polémique dès le départ, en juillet 2016. Certains avaient alors fait entendre leur voix contre cette décision, craignant la dégradation du site. Aujourd'hui, plusieurs mois après que les premiers visiteurs ont emprunté la route menant au sommet de la montagne, guides et habitués de ce site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco viennent de l'avant pour confirmer le bien-fondé de ces craintes.

Ceux à qui nous avons parlé dressent un portrait sombre de la situation qui règne au Morne. Ils évoquent les dommages constatés sur place et déplorent un manque de contrôle au niveau de l'accès à la montagne. La route permettant au public d'aller jusqu'au sommet est à présent fermée par un portail juste avant la partie de l'escalade jugée dangereuse et pour laquelle il faut utiliser une corde. «Il y a eu des accidents à ce niveau.

Aussi, est-ce risqué de laisser monter le public», fait ressortir Christopher Corneille, guide approuvé par Le Morne Heritage Trust Fund. Nous apprenons, en effet, que les cordes à l'aide desquelles les visiteurs grimpaient le long de la paroi pour atteindre le sommet de la montagne étaient abîmées et il y aurait même eu des chutes de pierres sur cette partie du parcours.

Cependant, malgré la consigne donnée au public de ne pas aller au-delà du portail, certains en font fi, insistent les guides, mettant ainsi en péril leur vie. «Les gens passent à côté du portail et vont jusqu'au sommet alors qu'il est déconseillé de le faire, d'autant plus qu'ils ne sont accompagnés d'aucun guide, cette partie étant fermée», dit Fernando Labonne, un autre guide.

Si une source au Morne Heritage Trust Fund confirme qu'un vigile avait été placé près du portail pour surveiller l'accès à la partie supérieure de la montagne, on nous informe aussi que ce dernier n'est pas resté longtemps car quelques visiteurs se sont montrés agressifs envers lui et il a fallu le retirer de son poste. En conséquence, les responsables du site n'ont eu d'autre choix que d'enlever les cordes endommagées pour dissuader les gens de s'exposer au danger.

Croix vandalisée

Par ailleurs, ceux qui viennent escalader la montagne du Morne n'ont pas de considération pour la faune et la flore de ce site hors du commun. En plus des canettes de boissons et d'autres déchets qui jalonnent le parcours, cela, même si des poubelles y ont été placées, nos interlocuteurs attirent l'attention sur les actes de vandalisme dont la croix, au sommet de la montagne, fait l'objet.

Des personnes ont pris pour habitude d'y inscrire leur nom, portant atteinte à l'intégrité de cet ornement en métal historique : «Avant, ces individus se servaient d'un caillou pour gratter la peinture, mais maintenant qu'il n'y a plus de peinture, c'est avec un marqueur qu'ils laissent leurs traces sur la croix», déplore Christopher Corneille.

«Le site se dégrade à une vitesse incroyable. Nous qui connaissons bien la montagne pouvons dire combien la faune et la flore sont affectées, combien le lieu a perdu de son côté mystique. Il y a même un sentier qui est désormais visible sur la montagne depuis La Gaulette; c'est dire l'impact de tous ces visiteurs», ajoute Fernando Labonne. Christopher Corneille nous dit, en sus, que la statuette d'une divinité abritée par une grotte dans la montagne a été elle aussi vandalisée.

La situation est alarmante, estime pour sa part Karl Lamarque, porte-parole de la Platform Patriotik pou Sov Le Morne. «Il y a des abus et un manque de respect pour ce site. La montagne du Morne a une valeur universelle unique et un côté spirituel qui fait son authenticité. Si cela se perd, le site risque d'être enlevé de la liste du patrimoine mondial de l'Unesco», prévient-il.

Selon Karl Lamarque, l'intégrité du site est menacée à cause du manque de contrôle au niveau de l'accès et de l'absence d'un plan de gestion. «Je fais partie du forum consultatif (forum qui se tient deux fois l'an à l'initiative du Morne Heritage Trust Fund pour discuter de la gestion du site avec les parties prenantes de la région, NdlR). Je sais qu'aucun 'management plan' n'a été signé en ce qui concerne Le Morne et c'est ce qui m'inquiète le plus», précise Karl Lamarque.

Le porte-parole de la Platform Patriotik pou Sov Le Morne rappelle enfin que l'inscription de la montagne au patrimoine mondial implique un accès contrôlé au site. Et Karl Lamarque de conclure : «Je lance un appel au gouvernement pour qu'il y ait un meilleur contrôle des visites qui ont lieu sur ce site. Je souhaite aussi le retour du professeur Odendaal (François Odendaal, consultant de l'Unesco, NdlR) afin que la gestion de la montagne du Morne soit revue».

Légende : Ouvert en juillet 2016, l'accès à la montagne du Morne a été fermé en partie depuis, l'escalade jusqu'au sommet comportant des risques. Les plus audacieux passent toutefois outre les consignes qui leur sont données.