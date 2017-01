Gabon: Fiers ou écœurés, les Gabonais avant la CAN

La 31ème édition de la coupe d'Afrique des Nations est attendue comme un tournant par les autorités gabonaises. Selon Le ministre des relations extérieures, Pacôme Moubelet Boubeya, également ancien ministre de l'Intérieur, un tel événement permet avant tout de rendre le peuple gabonais fier. "La sécurité va être renforcée. Dans le monde en ce moment, on traverse des situations complexes, avec la montée du terrorisme et ce genre de choses. Il faut s'assurer que les matches se passent bien, que les gens puissent facilement entrés au Gabon, que les populations et les sportifs qui viennent assister aux matches puissent faire la fête et célébrer le football."

Plus qu'une semaine avant le début, au Gabon, de la Coupe d'Afrique des Nations. La joie des fans de foot ne suffit pas à faire oublier que le pays d'accueil n'est pas au top de sa forme politique et économique.

