Gambie: Jammeh peut-il vraiment compter sur son armée ?

Est-ce suffisant pour que Yahya Jammeh puisse durablement compter sur l'armée ? Ecoutez ci-dessus la réponse de Sadikou Alao, président du GERDDES-Afrique, le Groupe d'études et de recherches sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique.

En Gambie, on est toujours dans l'attente de la décision de la Cour suprême concernant les résultats de la présidentielle. La plus haute juridiction du pays doit examiner, le 10 janvier, le recours du parti du président sortant Yahya Jammeh. Ce dernier demande l'annulation de la présidentielle du 1er décembre, officiellement remportée par Adama Barrow, une victoire rejetée par celui qui cumule déjà 22 ans à la tête de la Gambie.

Le chef de l'armée gambienne réaffirme son soutien et sa loyauté à Yayah Jammeh. Mais jusqu'où va réellement le soutien des militaires au président sortant et est-il suffisant pour qu'il se maintienne au pouvoir ?

