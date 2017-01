Sénégal: Affaire des incidents à la maison du parti socialiste, le 05 mars dernier - Bamba Fall et cie vers l'inculpation

Le maire de la Médina Bamba Fall et ses huit autres compagnons déférés au parquet, dans le cadre de l'affaire du saccage à la Maison du Parti socialiste, lors du bureau politique du 05 mars dernier, vont tout droit vers une inculpation aujourd'hui. L'annonce est de Me Aïssata Tall Sall, maire socialiste de la commune de Podor, par ailleurs membre du pool des avocats constitués pour la défense. L'avocate se prononçait sur la question hier, jeudi 5 janvier, après un deuxième retour de parquet de ses clients.

Le sort du maire socialiste de la commune de Médina et les huit jeunes socialistes déférés au parquet, dans le cadre de l'affaire du saccage au siège du Parti socialiste (Ps), lors du bureau politique des Verts de Colobane le 05 mars dernier, est parti pour être scellé aujourd'hui.

En effet, après un premier retour de parquet, le mardi 4 janvier, ces proches du maire socialiste de Dakar qui ont été encore confrontés à un deuxième retour de parquet hier, jeudi 5 janvier, vont être inculpés aujourd'hui si on en croit l'un de leurs avocats. Et cela, contre l'attente de leurs camarades dont le maire de Dakar Khalifa Sall lui-même et plusieurs élus de Taxawu Dakar, venus massivement leur témoigner soutien.

S'adressant à la presse, au nom de ses confrères du pool des avocats de la défense dont Me Khassimou Touré, Me Borso Pouye, Me Cheikh Ahmadou Bamba Cissé, Me Demba Ciré Bathily, Me Ciré Clédor Ly, l'avocate et mairesse socialiste de Podor, Me Aïssata Tall Sall, a souligné que la décision d'un deuxième retour au parquet a été prise d'un commun accord entre la défense et le doyen des juges en raison de la taille du dossier qui est, selon elle, «volumineux».

Dans la foulée, elle a annoncé que ses clients seront inculpés aujourd'hui, dans l'après-midi, par le doyen des juges.

«On leur a fait application par le doyen des juges de l'article 101 du code de procédure pénale qui dit que l'inculpation peut être renvoyée s'il y a des raisons suffisantes pour ce renvoi. Or, nous avons pris connaissance de ce dossier en fin d'après-midi.

Et vous imaginez que c'est un dossier volumineux. Nous sommes plusieurs avocats constitués. Nous avons estimé que pour une bonne organisation de la défense, que nous puissions avoir pleinement connaissance de ce dossier. Voilà les raisons qui expliquent la mise en œuvre de l'article 101», a informé l'avocate.

Poursuivant son propos, Me Aïssata Tall Sall, tout en admettant la complexité de ce dossier, a toutefois affirmé la détermination des avocats de la défense à se battre jusqu'à la victoire finale de Bamba Fall et compagnie, poursuivis pour «tentative d'assassinat, violences et voies de fait, destruction de biens appartenant à autrui, injures publiques et menaces de mort».

«Demain (ndlr-aujourd'hui), nous reviendrons pour l'inculpation de nos clients. C'est le deuxième retour de parquet. Ce dossier-là, nous le savons, c'est une longue bataille qui s'ouvre. Nous sommes décidés à y aller. Nous sommes décidés à nous battre et nous sommes décidés à remporter la victoire parce qu'il n'y absolument rien dans ce dossier. Nos clients sont très forts. Ils savent qu'ils sont sur le terrain politique. On ne leur a pas reproché d'être des gangsters. On ne leur a pas reproché d'avoir cassé une banque ni d'avoir agressé ou tué quelqu'un, on leur a reproché une attitude de militants dans la Maison du parti, c'est-à-dire leur maison à eux. C'est la raison pour laquelle, ils sont forts et déterminés. Plus que jamais, ils comprennent les enjeux. Et, ils sont là pour relever tous les défis».

Il faut souligner enfin qu'il y'avait au tribunal une forte mobilisation des militants et des maires de Taxawu Dakar dont Barthélémy Dias et Idrissa Diallo, Cheikh Guèye, le maire de Dieuppeul-Derklé, Babacar Sadikh Seck, maire des Hlm. Mais aussi d'autres responsables de l'opposition dont Malick Gakou, le Secrétaire général du Grand parti, Babacar Gaye du Parti démocratique sénégalais (Pds), Moussa Tine, ex-patron d'Entente Cadak et Secrétaire général de l'Alliance démocratique/Penco, entre autres.