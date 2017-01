Angola: Basket U 16 - ASA et Primeiro d'Agosto absents du championnat national

Lubango — Les formations d'Atlético Sport Aviação (ASA) et Primeiro d'Agosto seront absentes à la 29e édition du championnat national masculin de basket-ball de moins de 16 ans qui démarre vendredi à Lubango, province de Huíla.

ASA, tenant du titre, ne s'est pas inscrit alors que Primeiro d'Agosto n'a pas présenté non plus la vraie raison de sa non participation à cette épreuve nationale.

Il y a lieu de rappeler que, les équipes Petro de Huambo, Primeiro de Maio et Sporting de Benguela, Heja Sport Clube et Desportivo de Huíla, Progresso, Interclube et Petro de Luanda, Recreativo de Libolo, ainsi que Desportivo de Cuanza Norte disputeront cette compétition.