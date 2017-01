Sénégal: Limogeage de Jean Pierre Senghor à la tète du Prodac - Sédhiou éxprime sa colère

Ce sont des populations très déçues et amères qui se sont prononcées sur le limogeage de Jean Pierre Senghor à la tête de la coordination nationale du programme des domaines agricoles communautaires du Sénégal (PRODAC). Aliou Diallo, le coordonnateur régional de la coalition Benno Bokk Yakaar de Sédhiou, par ailleurs 1e vice-président du conseil départemental de Sédhiou dénonce une «injustice » et «exige réparation » de la part du président. L'absence aux postes de responsabilité des fils de ce terroir est perçue comme un mépris.

Le limogeage, mercredi dernier 4 janvier, en conseil des ministres, de Jean Pierre Senghor précédemment coordonnateur national du programme des domaines agricoles communautaires (Pordac) fait couler beaucoup de salives dans la région de Sédhiou.

L'acte est qualifié «d'injuste » alors que la région manque de représentants au niveau des instances de prise de décision. Aliou Diallo, le coordonnateur régional de la coalition Bennon Bokk Yakaar et 2e vice-président du conseil départemental de Sédhiou n'y va pas du dos de la cuillère : «nous avons appris avec beaucoup d'étonnement le limogeage de notre frère, notre fils, notre ami et sincère collaborateur, Jean Pierre Senghor. Cet homme est un citoyen digne et rompu à la tâche», note-t-il.

Aliou Diallo a également indiqué qu' « au vu et au su de tous les Sénégalais, il a relevé le niveau de performance des domaines agricoles communautaires ; et pour des raisons de querelles politiciennes, le président Macky Sall se permet de le dégommer au mépris des populations de la région ».

Et de poursuivre sur un ton amer : «nous sommes très fiers de Jean pierre Senghor pour avoir mené sa mission d'une main de maître. Sa destitution par Macky Sall montre encore une fois que le président n'a pas d'égard pour notre région et surtout notre département ; sinon comment comprendre que sur une liste de 70 conseillers de la République, il n'a désigné aucun fils de Sédhiou, c'est dommage. Au niveau des instances de prise de décision rien du tout et l'un des rares en service au Prodac est destitué, c'est injuste » lâche-t-il.

De même, les jeunes de Pakao Vision et membres de la coordination des jeunesses républicaines (COJER), s'indignent de ce limogeage et louent les qualités de Jean Pierre Senghor. « Nous réclamons l'équilibre dans la gouvernance républicaine par l'accès aux instances de décision. Macky Sall n'a aucun respect pour nous », a déclaré Ibrahima Faty, le président de Pakao Vision et membre de la COJER de Sédhiou.