Afrique du Sud: Le leader indépendantiste du Sahara occidental rencontre Zuma

Dlamini Zuma - en ligne avec Pretoria - a toujours soutenu la cause sahraouie. Et a même été accusé par le Maroc de faire obstruction à son retour au sein de l'Union Africaine. Son départ pourrait se traduire par un effritement du soutien de l'UA.

La visite de Brahim Ghali s'effectue alors que le soutien du continent à la cause sahraoui est en baisse. Ces dernières années, plusieurs pays ont cessé de réclamer l'indépendance de ce territoire et ont rejoint la position de Rabat pour une large autonomie.

Les relations entre l'Afrique du Sud et le Sahara occidental remontent aux années 1970 et aux liens entre les deux mouvements de libération.

