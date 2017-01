Cameroun: CAN 2017 - Défections et choix contestés dans la liste des lions indomptables

Malgré le renouveau sportif qui prévaut depuis deux ans (la dernière défaite en match officiel des Lions date de la 3e journée de la phase de poules de la CAN 2015, face à la Côte d'Ivoire), le Cameroun aborde la CAN 2017 dans l'incertitude, liée aux défections de 8 joueurs et aux choix du sélectionneur, Hugo Broos.

Le métier d'entraîneur est parfois très compliqué. Et au Cameroun souvent plus qu'ailleurs. Le Belge Hugo Bross en a fait l'amère expérience au moment de coucher ses 23 noms sur la liste définitive des Lions Indomptables.

Le sélectionneur du Cameroun a d'abord enregistré les refus de huit éléments, et non des moindres, initialement pré-convoqués : les gardiens Ndy Assembé (Nancy) et Onana (Ajax d'Amsterdam), les défenseurs Matip (Liverpool), Poundjé (Bordeaux) et Nyom (West Bromwich Albion), les milieux Anguissa (OM) et Amadou (Lille) et l'attaquant Choupo-Moting (Schalke 04). Certains préférant se consacrer à leur club, d'autres pour des problèmes relationnels avec les instances nationales.

En sus de ces défections, Hugo Bross a également fait des choix forts en laissant à la maison les expérimentés Bedimo (OM) et Chedjou (Galatasaray). Assumant ses choix, Broos a d'ores et déjà demandé au public camerounais d'attendre le résultat final pour demander des comptes. Pas sûr qu'il soit entendu, même si ses choix s'inscrivent dans un processus de rajeunissement de l'équipe, entamé depuis son arrivée en février dernier (douze joueurs ont moins de 25 ans et quinze comptent 10 sélections ou moins).

Invaincus lors des éliminatoires de cette CAN 2017 (4 succès et 2 nuls), les Lions Indomptables restent favoris de ce groupe A et une qualification en quart de finale semble le minimum syndical. Et tout autre résultat qu'une demi-finale raviverait les tensions dans et autour de la tanière.

Les 23 Lions indomptables

Gardiens : Jules Goda (Ajaccio/2e division/France), Georges Mbokwe (Coton Sport), Fabrice Ondoa (FC Séville/Espagne)

Défenseurs: Fai Collins (Standard Liège/Belgique), Mohamed Djeitei (Nastic Tarragone/2e division/Espagne), Ernest Mabouka (Zilina/Slovaquie), Michael Ngadeu Ngadjui (Slavia Prague/République tchèque), Jonathan Ngwem (Progresso Sambizanga/Angola), Nicolas Nkoulou (Lyon/France), Ambroise Oyongo (Impact Montréal/Canada), Adolphe Teikeu (Sochaux/2e division/France)

Milieux : Franck Boya (Apejes de Nfou), Arnaud Djoum (Hearts/Ecosse), Franck Kom (Karlsruhe/Allemagne), Georges Mandjeck (Metz/2e division/France), Sébastien Siani (Ostende/Belgique)

Attaquants: Vincent Aboubakar (Besiktas/Turquie), Christian Bassogog (Aalborg/Danemark), Benjamin Moukandjo (Lorient/France), Clinton Njie (Marseille/France), Edgar Salli (Saint-Gall/Suisse), Robert Ndip Tambe (Spartak Trnava/Slovaquie), Karl Toko-Ekambi (Angers/France), Jacques Zoua (Kaiserslautern/Allemagne)

Sélectionneur: Hugo Broos (Belgique)