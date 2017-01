Cameroun: Moteurs du DJA - Discorde autour de 2 milliards FCFA

Le cas des deux moteurs du Boeing 767-Dja a également été au centre des préoccupations des hauts gradés des renseignements généraux.

Selon une source à la Camair-Co, les deux moteurs du Dja sont arrivés en fin de cycle depuis plus d'un an. Leur remise à niveau était donc nécessaire. L'un des moteurs a été déposé dans les ateliers d'Ethiopian Airlines et l'autre à Perpignan en France. Pour un marché aussi important qui nécessite plus de trois milliards FCFA de dépenses, l'avis du ministère des Marchés publics(Minmap), avait été sollicité par l'ancien management de la Camair-Co, conformément à la législation en vigueur.

Au terme d'un appel d'offre international des ateliers spécialisés, un tableau d'analyse comparative a conduit au choix et la validation par le ministère des Marchés publics, de l'atelier israélien Iai- Bedek. Sur les huit ateliers soumissionnaires, la société Iai-Bedek a été la moins disante. En fait, elle propose la réparation des deux moteurs à environ trois milliards FCFA. Ethiopian Airlines, quant à elle, classée huitième au terme du dépouillement de l'appel d'offre, propose environ cinq milliards FCFA. Ce qui fait une différence de près de 2 milliards FCFA entre les deux offres.

Les transactions d'un tel marché relevant de la compétence Minmap, l'ancienne direction générale de la Camair-co avait obtenu celui-ci l'autorisation d'engager des procédures de passation du marché de réparation des deux moteurs du Dja avec IAI-Bedek. C'est ce qui a été fait. Il ne restait que son financement prévu dans les 30 milliards FCFA du plan de relance de la compagnie pour engager ce marché.

Une source proche du dossier s'indigne de l'option prise par Ernest Dikoum pour la réparation de ces moteurs. La même source s'étonne de constater qu'après une mission furtive et en solo en Ethiopie, malgré le refus du Pca Mefiro Oumarou, Ernest Dikoum aurait donné instruction aux responsables de la maintenance, d'acheminer illico presto le moteur du Dja qui se trouve à Perpignan en France à Addis Abebas. De même, il aurait ordonné de préparer un projet de contrat de réparation de ces deux moteurs avec Ethiopian Airlines, dont l'offre est deux milliards de FCFA plus chère que celle de Iai-Bedek, sans se référer au Minmap, seule institution habilitée à autoriser l'engagement d'un tel marché.

La nationalité de l'actuel directeur général a-t-elle également préoccupé les enquêteurs des renseignements généraux ? Rien n'est moins sûr. D'ailleurs rencontrée, une source à la direction générale répond par l'affirmative. Il serait, selon le personnel, détenteur d'un passeport américain. Les enquêteurs venus de Yaoundé ont également jeté un coup d'œil sur bien d'autres dossiers. Pour nombre de ses collaborateurs, «l'actuel Dg aurait de la peine à envisager la relance de la compagnie. Après moult tergiversations concernant le plan Boeing, Ernest Dikoum a présenté au dernier conseil d'administration de la compagnie tenu à Douala les 19 et 20 décembre 2016, un projet de recherche de partenaires stratégiques. Ce projet a été rejeté par le conseil d'administration qui souhaite que l'accent soit plutôt mis sur la relance de la compagnie.

Tout comme le projet du nouvel organigramme qui a également été rejeté au motif de son absence de lisibilité ainsi que sa motivation sur les problèmes réels qu'il viendra résoudre en rapport avec la situation actuelle de la compagnie.» Par ailleurs, le personnel de la compagnie s'indigne du fait que le nouveau Dg continue de loger dans une suite de luxe dans un hôtel de la place, comme Alex Van Elk et Mathyis Boertien, les deux premiers Dg expatriés de la compagnie à sa création.

La même indignation est palpable pour ce qui est de son voyage jugé inopportun aux Bahamas dans les Iles Caïmans dans le cadre d'une conférence sur le transport aérien, tous frais payés par une compagnie croûlante qui ne fait plus l'international depuis plus de quatre mois et dont la régularité dans le paiement des salaires est incertaine.

En dépit des autres annonces telles que l'accord donné par le gouvernement pour acheter les deux B737 ou la promesse de débloquer dans les mois à venir les 30 milliards Fcfa du plan de relance, le personnel est inquiet. En cette période de haute saison et depuis bientôt trois semaines, les avions sont cloués au sol malgré le soutien du ministère des Finances.

«Nous ne comprenons pas comment tous les avions peuvent se retrouver au sol alors qu'Ernest Dikoum a déjà reçu près de 7 milliards Fcfa de subventions. Cela ne nous est jamais arrivé. L'aviation civile coûte très chère et les erreurs ne pardonnent pas. Nous avons peur que si les milliards FCFA du plan de relance sont mis entre les mains inexpertes, ils voleront certainement en fumée», craint le cadre de la Camair-Co.

Les choix managériaux du nouveau top management laissent en effet perplexe plus d'un expert du domaine. La fermeture des escales de Paris, Kinshasa, Lagos, Pointe- Noire, Malabo et des agences du Hilton à Yaoundé, de Bonamoussadi à Douala, le départ brutal des agents ayant atteint 60 ans, le licenciement en cours de près de 400 personnes, la légèreté dans la maintenance des aéronefs, raisonnent comme une volonté de procéder à l'euthanasie de la compagnie.

«Comment se fait-il qu'après avoir, en si peu de temps, fait chuter le chiffre d'affaires de la compagnie de près de 2 milliards FCFA par mois, le top management se vante d'avoir fait des économies de 17 millions par mois en déménageant sans préparation, de la Rotonde à Bonanjo, alors que les travaux ne sont pas terminés encore moins réceptionnés ? Nous sommes entassés dans des locaux inachevés, insalubres, sans climatiseurs, sans réseau informatique. Il y a vraiment un problème», lance, dépité, un cadre de Camair-co.