Cameroun: Election 2018 - J'arrive, me voici

Je vais probablement décevoir nombres de personnes qui ont cru que je me lançais dans la course présidentielle ; c'est précisément le contraire. On ne va pas une élection pliée d'avance ! Je lance ce jour une opération nationale : POURQUOI VOTER ?

Exposé des faits :

Depuis 35 ans nous allons aux élections comme des bœufs à l'abattoir. Et de façons répétitives sans remise en cause aucune on y retourne dans des conditions qui frisent parfois une folie collective. Et à chaque fois les partis d'opposition récoltent des scores minables honteux... Mais comme <> dans les films chinois reviennent toujours se faire laminer.

Après concertation et réflexion, nous avons tire les conclusions suivantes :

ELECAM : la nomination unilatérale d'anciens membres du parti au pouvoir enlève toute crédibilité à cet organisme.

Opposition : les échecs récurrents aux différentes élections, le déficit de leadership, la crédibilité n'existent pas. Leur actions sont molles, atones, aphones ; elle est toujours prises de court et autant éloigné du peuple que le pouvoir dictatorial en place. Le SDF a été surpris dans son propre fief par une poussée populaire dont elle a simplement pris acte comme un habitant d'Evodoula. Les rares actions positives sont isolées.

Situation actuelle : il est quasi sur que sur les 10 régions que nous avons, il y en a 05 ou on ne peut pas tenir de façon sereine des élections. Le Nord, l'Adamaoua, l'extrême nord, le Sud-ouest et Nord-ouest sont des régions ou l'Etat n'a pas toute la main. Et dans ces conditions voter sans une partie des camerounais donnera un ou des élus à la légitimité entamée.

D'une part il faut bien qu'une solution soit donnée au minimum proposer aux revendications des zones incriminées. Au lieu de les qualifiés de bandes manipulées. Car si des bandes manipulées tiennent tête de cette façon à un pouvoir il y a lieu de se poser des questions.

De deux, pourquoi la diaspora ne peut elle pas être éligible ? Au nom de quoi élimine-t-on, des camerounais de leur droit ?

Si ces camerounais peuvent défendre nos couleurs dans le sport, envoyer de l'argent dans leur pays pourquoi ne seraient-ils pas candidats à une élection ?

Les détenus : la situation carcérale de nombreux compatriotes pose problème. Fotso, Mebara Iya Mohamed, Nfordjidam, Vamoulké sont ils coupables de détournement ? Jusqu'à ce jour aucun tribunal ne nous l'a démontré de façon claire et nette. Les détentions préventives et les arrestations 10 ans après les faits jettent un climat qui sape la cohésion et l'unité nationale. Pour aller à une élection ce pan de notre vie nationale doit être simplement transparent et équitable.

Paul Eric Kinguè et bien d'autres ont été libérés après des années d'incarcération sans la moindre preuve de culpabilité établie. Au moins qu'un dédommagement suive pour montrer une bonne disposition... Avant d'aller aux élections que disons nous à ces personnes broyées par l'Etat, c'est-à-dire nous tous ?

Les morts et les victimes diverses : que disons nous aux familles, aux veuves, aux orphelins des différents évènements au Cameroun ? Depuis le 21 mai 1990 à Bamenda qu'avons-nous pour les familles pour qui le gouvernement a reconnu le décès : ceux des années 90, ceux de février 2008 et les plus récents ???

Que disons-nous aux familles de nos vaillants soldats tués au front ? Quel prise en charge les pouvoirs publics apportent ils aux familles des tués, des blessés, des invalides mort pour nous ?

Qu'avons-nous dit aux familles des bébés volés ? Aux familles des Koumatekel et autres ?

POUR CES MOTIFS ON NE PEUT PAS CONTINUER A ALLER AUX ELECTIONS COMME DES MOUTONS ?

Il y a des problèmes cruciaux, fondamentaux !!! On ne peut pas aller aux élections sur des cadavres, avec des gens, des familles meurtries, avec des conditions iniques, abjectes.

NOUS APPELONS LES CAMEROUNAIS A NE PAS ALLER VOTER. TANT QUE CES REVENDICATIONS SONT EN L'ETAT.

Nous allons de façon pacifique, constructive, défendre et proposer notre point de vue à travers des réunions publiques, conférence etc...

Nous appelons à NE PAS VOTER en 2018 !!!