Cameroun: Etienne Mbappè et Ben Decca - « On va continuer à travailler »

interview

Si vous deviez vous présenter en quelques mots, que devrait-on retenir ?

Etienne Mbappè

Je suis un jeune musicien camerounais (rires). Plus sérieusement, je suis un homme passionné de musique. C'est ce dont j'ai toujours rêvé et ça s'est réalisé. J'ai dû forcer la main à ma famille parce qu'avant, faire de la musique n'était pas socialement acceptable. La musique, on s'y donne corps et âme. Je suis quelqu'un de simple, d'abordable. Quand je suis en concert, je ne suis pas celui-là qui aime étaler son talent, sa technique. Ce que j'aime, c'est rencontrer les gens, partager avec le public.

Ben Decca

Originellement, je suis timide et la musique m'a permis d'en sortir. J'adore la musique. Je m'inspire auprès de belles dames. Ce sont mes muses. Pour moi, la musique c'est transmettre ce que Dieu te donne à ceux qui t'écoutent.

Et si chacun devait parler de l'autre ?

Etienne Mbappè

En 1978, quand je pars du Cameroun, j'ai 14 ans. Je ne connais pas le nouveau makossa. Je connais les Nelle Eyoum, Toto Guil- laume, Nkotti François, Black Styl, etc. En France, comme mes sœurs écoutaient la musique du pays, ce sont elles qui me font découvrir Ben Decca. Ben, c'est un organe vocal, un don divin. J'ai une admiration sans bornes pour lui. C'est un rêve que je nourrissais depuis très longtemps de travailler avec cette voix-là, d'en faire un outil, ça m'inspire des choses.

Ben Decca

Etienne, j'ai été émerveillé la première fois que je l'ai entendu. J'aime les gens qui sont élégants derrière leur micro. Et depuis que je l'ai vu en spectacle lors du Trio Bass (Etienne Mbappè - Richard Bona - Guy N'Sanguè en 2014) ici à Douala, sur la scène de l'Institut français, j'ai envie de travailler avec lui. J'ai envie de poser ma voix sur sa basse. Il est intuitif, sensible. C'est un embryon qui va naître de nos spectacles et on va continuer à travailler. Etienne sera mon mentor.

S'il y a un point commun qu'on vous connaît, c'est votre attachement au pays ?

Etienne Mbappe

J'ai l'impression que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris ici. Je suis parti très longtemps. C'est l'appel du cœur qui m'a rappelé ici. J'ai envie de rester près de chez moi. Quand je suis au Cameroun, j'aime bien prendre nos taxis de dehors. Mon but, c'est de faire connaître la musique de chez moi, même si elle est quelque peu métissée. Mon rêve est d'amener la culture, la musique camerounaise, la langue qu'on parle, loin.

Ben Decca

Ma source d'inspiration, c'est Douala, c'est le Cameroun. J'aime chanter en duala, parce que c'est la langue dans laquelle je m'exprime le mieux. Je chante rarement en français. Quand je sors, je suis comme un pigeon-voyageur. Quand je suis loin de chez moi, je ne suis pas bien. Notre mission en tant qu'artiste, c'est de voyager et de rapporter ce qu'il y a de positif chez nous pour que notre pays avance.