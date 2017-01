Cameroun: Les Lionnes indomptables pour préparer 2018

Créditée d'une Coupe d'Afrique des nations largement au dessus des attentes du public camerounais sevré d'une compétition d'un tel acabit depuis une trentaine d'années, l'équipe nationale féminine de football a été cité comme l'incarnation des valeurs patriotiques d'un Cameroun qui sait se surpasser.

On se doutait bien qu'il lui était impossible de bouder un tel instant de gloire ; surtout en ces temps où le Cameroun est en panne de modèle d'exemplarité au point où il devient laborieux de capitaliser les quelques rares valeurs qui émergent face aux différents crises ou aux multiples fléaux qui menacent la jeunesse. Pour sa traditionnelle adresse à la nation le 31 décembre dernier, Paul Biya a saisi la balle au bond en rendant hommage aux valeureuses Lionnes indomptables qui ont fait vibrer le pays lors de la Can féminine 2016 organisée à domicile. La folie des selfies inédits et inoubliables flashés en toute décontraction entre les pouliches d'Enow Ngachu, toutes en joie, et le couple présidentiel, Paul et Chantal Biya, chacun à son tour, et tous ensemble dans une ambiance bon enfant le 8 décembre dernier au Palais de l'Unité, était donc une sirène qui annonçait la couleur de ce discours de fin d'année.

Engagement patriotique

Pour le « premier sportif camerounais », le parcours honorable des Lionnes indomptables marqué par une volonté sans bornes et un fighting spirit à toutes épreuves, devrait inspirer plus d'un. Ce d'autant plus qu'« elles se sont données à fond depuis de longues années, sans rechercher de vaines et précoces gloires. Elles se sont déployées avec détermination, talent et bravoure. Elles ont convaincu par la qualité de leur expression dans le jeu. »

En défendant corps et âmes les couleurs du drapeau, Aboudi Onguéné, Christine Mani, Meffometou, Nchout Njoya, ont « séduit, par leurs qualités morale et éthique du jeu qui leur a mérité le trophée du Fair-play. Elles ont reflété la diversité camerounaise forte, dans la défense du drapeau national. Et bien qu'elles n'aient pas remporté le trophée final, lors de la Can féminine 2016, elles ont procuré de la joie et de la fierté à toute une nation. Ce bel engagement patriotique est un appel à tous, chacun et chacune dans sa situation particulière, pour servir partout, le devenir du Cameroun avec sens de l'exemplarité », clame-t-il.

Un clin d'oeil et un bel hommage rendu aux pouliches d'Enow Ngachu, vaillantes mais malheureuses finalistes de la de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football féminin, perdue face au Nigeria sur la plus petite des marques (0-1). Si beaucoup d'analystes voient en ces petites phrases élogieuses, l'image d'un père qui salue et célèbre les belles notes de ses enfants, d'autres y voient ni plus, ni moins qu'un autre argument de campagne bien ficelé par l'homme du 06 novembre à l'effet de bien préparer les présidentielles de 2018 (ou peut être avant).

One man show

Car, en 34 ans de règne sans partage, Paul Biya n'a été bon qu'à tirer les dividendes politiques des prestations de l'équipe nationale fanion de football, sans investissements. C'est d'ailleurs cela le véritable pilier de la politique sportive du Renouveau. Le président de la République a toujours été en embuscade d'une victoire ou d'un sacre des Lions indomptables en phase finale d'une compétition internationale.

La récupération politique d'un secteur négligé par le régime s'apparente pour certains à récolter là ou on n'a pas semé. Les réalisations du Renouveau étant rares, ses thuriféraires ont tôt fait de brandir la nouvelle mascotte que représente la sélection nationale féminine, comme marque de la bienveillance de Paul Biya envers son peuple.

Un one man show qui dure depuis des lustres. Entre annonces pompeuses, promesses fallacieuses, l'homme du Renouveau et son gouvernement sclérosé n'ont levé aucun mur. Il fallait attendre la Can pour relancer la propagande et continuer de couvrir d'éloges le champion du Rdpc, plus occupé à se servir des équipes nationales de football pour désamorcer une forte contestation sociale et politique, préservant ainsi son pouvoir d'un embrasement quasi certain à l'aube des années 90.