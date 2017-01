Cameroun: AFRIMALIN sélectionnée pour le concours start-up africaine de l'année

Afrimalin, le site de petites annonces en Afrique Francophone, lancée le 15 septembre dernier, participe au concours Start-up Africaine de l'année 2017 organisée par Bonjour Idée.

Ce concours est dédié aux start-up africaines qui se sont installées sur le continent et dont l'un des fondateurs au moins est un africain. Plus de deux cents (200) jeunes start-ups ont déjà soumis leurs candidatures à cette compétition qui encourage l'entreprenariat en Afrique en soutenant des idées qui vise à promouvoir le développement économique et social du continent grâce à des projets entrepreneuriales innovants et performants.

Et c'est exactement cette ligne directrice que poursuit Afrimalin qui veut se positionner comme leader dans le secteur des services internet en mettant à la disposition des commerçants et PME locales un outil leur facilitant l'accès à de nouveaux débouchés. Afrimalin est un levier d'accélérateur pour le business des artisans locaux africains qui créent des produits de consommation intéressants mais qui ne bénéficient pas de canaux de distribution leur permettant de toucher plus de monde. Le site www.afrimalin.com vient justement combler ce déficit en proposant un outil de vulgarisation de l'artisanat local et aussi depuis peu des produits agricoles que les paysans ont souvent du mal à écouler. Il est aussi une interface de promotion des emplois à travers les offres gratuites qui y sont diffusés par les entreprises à la recherche de main d'œuvre pour conduire leur développement.

C'est cet aspect social et novateur du projet qui a permis à Afrimalin de figurer parmi les 200 start-ups africaines à prendre part à ce concours dont le prix sera décerné le 26 janvier à Marrakech au Maroc.

La start-up Afrimalin est dirigée par Mamadou Niane, qui coordonne une équipe constituée de jeunes africains talentueux de la scène numérique du continent. Son développement repose donc essentiellement sur des compétences africaines, formées à l'extérieur pour certaines et fins connaisseurs des marchés africains.

Le public peut, depuis le 2 janvier jusqu'au 15 janvier 2017, voté pour la start-up qui recevra un prix spécial de Deux mille (2000) euros. La start-up africaine, dont le siège local se trouve en Guinée, compte sur le soutien de ses utilisateurs et de tous ceux qui promeuvent l'entreprenariat pour remporter ce prix spécial mais aussi celui de la meilleure start-up africaine 2017 doté d'un montant de Dix mille (10 000) euros.

Quelques minutes suffisent pour permettre à Afrimalin de remporter ce concours et d'honorer les entrepreneurs africains. Il vous suffit juste de cliquer sur ce lien : www.jevoteafrimalin.com et de voter pour votre start-up de l'année 2017 Afrimalin.

Trois (3) mois après son lancement, le site www.afrimalin.com a déjà enregistré plus de 130 000 visiteurs uniques par mois et ce sont 1 million de pages qui ont été consultées par les utilisateurs. Autre signe de sa vitalité, la start-up africaine compte déjà plus de 170 000 membres sur sa page Facebook. Ces chiffres indiquent une belle performance pour la start-up qui lancera dès le premier semestre de l'année 2017 une application mobile et des services supplémentaires leur facilitant les échanges avec des consommateurs africains hyper connectés et toujours plus exigeants.