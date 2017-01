Sénégal: Mbour - Un colloque sur la vie et l'œuvre de Demba Diop, le 25 février

"Ce colloque permettra d'apporter davantage de lumière sur la personnalité historique et emblématique de Demba Diop et de meubler les qualités humaines et intellectuelles de cet homme politique qui fut, à son époque, symbole de l'identité mbouroise", est-il écrit dans ce communiqué.

Plusieurs communications seront également présentées, qui portent sur des thèmes variés et liés aux dimensions du parcours et de l'œuvre de Demba Diop, lesquelles thématiques devraient être à même de faire ressurgir la personnalité politique, mais aussi la "dimension humaine de ce grand homme".

Selon le communiqué, cette rencontre scientifique se tiendra sur deux jours (vendredi 3 et samedi 4 février 2017) et verra la participation d'éminentes personnalités, avec au programme des panels notamment.

Mbour — La commune de Mbour va abriter le 25 février prochain un colloque sur la vie et l'œuvre de son ancien maire, Demba Diop, ancien ministre et député assassiné le 3 février 1967, annoncent ses services dans un communiqué.

