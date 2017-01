Sénégal: Macky Sall à Louga, "une considération à l'endroit de nos figures religieuses" (mouvement politique)

Les enseignements et les valeurs prônées par ces guides religieux ont fortement contribué à l'harmonie qui règne au Sénégal et au-delà de nos frontières, ajoute la source.

Il y est relevé que "cette visite s'inscrit en droite ligne des nombreuses actions prises par le président Sall en faveur de l'Islam et la langue arabe, sous-tendues par le souci de son gouvernement de réussir le pari du PSE par la connaissance, la compétence et l'équité".

"Le fait de partager pour la deuxième fois consécutive ces moments de ferveur religieuse avec la famille omarienne (... ) constitue une énième illustration de la considération que le président Macky Sall éprouve à l'endroit de nos figures religieuses, dont les enseignements, et les valeurs prônées ont fortement contribué à l'harmonie qui règne au Sénégal et au-delà de nos frontières", lit-on dans un communiqué du mouvement coordonné par le directeur des Domaines Mamadou Mamour Diallo.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.