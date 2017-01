Tunisie: France - Le rappeur tunisien Weld El 15 ne sera pas expulsé

Aujourd'hui, avec cette décision qui lui est favorable, Weld El 15 est visiblement très soulagé : « J'ai senti que la vérité a pris sa place, qu'il y a la justice. C'est bien. Moi, franchement, je ne veux plus avoir des procès dans ma vie. J'en ai marre des procès. Je n'ai pas eu une vie normale depuis 2012, chaque année j'ai un, deux, trois procès. Quand on ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne peut pas travailler normalement. »

Invité en France, Weld El 15 obtient un visa « compétence et talent », un sésame exceptionnel réservé aux artistes. Sauf que la préfecture du département Ille-et-Vilaine où il réside refuse de lui délivrer le titre de séjour. Les autorités reprochent à l'artiste des condamnations en France pour usage de stupéfiant et violence conjugale. Elles lui reprochent aussi d'être resté en contact avec un autre rappeur tunisien, Emino, parti combattre dans les rangs de l'organisation État islamique (EI).

