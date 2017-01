Ghana: Nana Akufo-Addo intronisé président ce samedi

Un programme qui priverait l'Etat de recettes fiscales précieuses alors que le Ghana affronte une importante crise budgétaire. Depuis 2014, ses principaux revenus d'exportations ont chuté à cause de la baisse des cours du pétrole, de l'or et du cacao.

Nana Akufo-Addo a axé une bonne partie de sa campagne sur la relance économique et la lutte contre le chômage. Il s'est engagé à mettre le pays sur « la voie du progrès et de la prospérité ». Un programme ambitieux alors qu'il hérite d'un pays en pleine crise,

L'an dernier, il s'est lancé dans la mêlée une troisième fois, la bonne. Le nouveau chef de l'Etat, que l'on dit proche du président ivoirien Alassane Ouattara, son voisin, parle français. Cela devrait permettre au Ghana de jouer un rôle plus important en Afrique de l'Ouest. L'homme aux petites lunettes rondes, malgré ses 72 ans, a la réputation d'être énergique et courageux.

Il rêvait de faire du cinéma. Nana Akufo-Addo a plutôt fait de la politique. Pas étonnant, sur les six pères du Ghana indépendant, ceux qu'on surnomme les Big Six, les Six Grands, trois sont des membres de sa famille. Son père a même été président du Ghana au début des années 1970.

